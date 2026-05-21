У Китаї виявили родовища, які дозволять Пекіну підкорити світ

У Китаї виявили нові родовища рідкісноземельних елементів у північно-східній частині країни, які, на їхню думку, дозволять зробити видобуток дешевшим, простішим і менш шкідливим для навколишнього середовища.

Видання Interesting engineering пише, що відкриття було зроблено в провінціях Хейлунцзян і Цзілінь. Роботу очолили вчені з Інституту геології та геофізики Китайської академії наук (CAS) та Управління геології та мінеральних ресурсів провінції Хейлунцзян.

Команда вважає, що ці знахідки можуть зміцнити домінуюче становище країни у глобальних поставках найважливіших мінералів, що використовуються в електромобілях (EV), надпровідниках та оборонних технологіях.

Північні родовища сформувалися в результаті багаторазових циклів замерзання та відтавання протягом тривалого періоду часу. На відміну від багатих на глину родовищ рідкісноземельних елементів у південних провінціях Китаю – Цзянсі, Хунань, Фуцзянь, Гуандун і Гуансі – для видобутку мінералів з нових ресурсів не потрібне хімічне вилуговування, яке може бути дорогим, неефективним і шкідливим для навколишнього середовища. Крім того, в результаті цього процесу до 25% рідкісноземельних елементів можуть залишитися невикористаними.

Наразі на частку Китаю припадає близько 90% світових потужностей з переробки рідкісноземельних елементів. Крім того, він забезпечує понад 60% світового обсягу видобутку рідкісноземельних елементів. Вони необхідні для виробництва високопродуктивних лазерів, вітрових турбін, двигунів електромобілів, смартфонів та інших передових технологій.

У природі вони не зустрічаються в чистому вигляді, а входять до складу мінералів груп силікатів, оксидів, карбонатів або фосфатів. Однак у нових формаціях вони містяться в окремих частинках, таких як монацит і ксенотим, що може спростити процес видобутку.

Важкі рідкісноземельні елементи особливо цінні через їх дефіцит і стратегічну важливість в оборонних системах та електромобілях. Хоча ресурси важких рідкісноземельних елементів у Китаї традиційно зосереджені на півдні, нові дані вказують на те, що вони можуть бути більш поширені, ніж вважалося раніше.

