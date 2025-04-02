Це рішення допоможе зменшити кадровий дефіцит у комунальній сфері.

Уряд в Україні збільшив можливість бронювання працівників критичної комунальної інфраструктури до 75%. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у Facebook.

"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відсоток бронювання у 75% допоможе зменшити кадровий дефіцит у комунальній сфері. Ці критично важливі зміни ініційовані для забезпечення безперебійної роботи таких підприємств в умовах воєнного стану.

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У відомстві відмітили, що йдеться про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів. Завдяки цьому рішенню комунальні підприємства зможуть стабільніше працювати та оперативніше реагувати на аварійні ситуації.

Також для таких підприємств пом’якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.

Бронювання в Україні - останні новини

З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. У Міністерстві економіки повідомляли, що продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

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