В Україні протестували новітню супутникову технологію Starlink Direct to Cell, яка дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання — достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень", - зазначив Федоров.

Він також наголосив, що головна умова для технології - пряма видимість неба. За словами міністра, сторони успішно обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфонів.

Зазначається, що Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск в Україні запланований уже цієї осені.

У липні стало відомо, що Україна стане першою європейською країною, яка запропонує послуги мобільного зв'язку від Starlink. Тоді повідомлялося, що обмін повідомленнями буде запущено до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до інтернету в середині 2026 року.

У червні Європейська комісія запропонувала інтегрувати Україну до єдиної зони роумінгу з Євросоюзом Roam like at home з січня 2026 року. Це дозволить українцям дзвонити, надсилати SMS-повідомлення та користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах ЄС без додаткових витрат.

