В залежності від ступеня втрати працездатності визначають три групи інвалідності, для кожної з яких передбачені різні розміри виплат.

У Пенсійному фонді України надали роз'яснення щодо того, на які пенсії можуть претендувати особи з інвалідністю, якими є особливості їх оформлення та мінімальні розміри виплат.

"Пенсія по інвалідності призначається особам, яким установлено інвалідність. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи", - зазначають у фонді.

Пенсії по інвалідності із солідарної системи

Цей вид виплат, як розповідають у ПФУ, призначається для людей, які мають інвалідність, за наявності у них страхового стажу від 1 до 15 років. Тривалість стажу вираховується від віку, в якому було встановлено інвалідність.

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За даними Пенсійного фонду, розмір пенсії залежить від встановленої групи інвалідності. Так, особи з інвалідністю І групи можуть претендувати на 100% пенсії за віком, ІІ групи - 90% пенсії за віком, ІІІ групи - 50% пенсії за віком.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності становлять:

2 760 грн — для осіб з інвалідністю І групи;

2 520 грн — для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп;

2 093 грн — для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп.

"Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею", - зазначають у фонді.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Що ж до військовослужбовців, Пенсійний фонд інформує, що пенсії можуть бути призначені у разі настання інвалідності у трьох випадках:

При проходженні служби;

Або не пізніше трьох місяців після звільнення з неї;

Або пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли при проходженні військової служби.

При цьому, розмір пенсії може відрізнятися, в залежності від причини інвалідності.

За даними ПФУ, військовослужбовці можуть розраховувати на пенсію за інвалідністю у таких розмірах:

I група — 100% суми грошового забезпечення;

II група — 80% суми грошового забезпечення;

III група — 60% суми грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група: 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 13604,50 грн

ІІ група: 525% ПМ — 10 988,25 грн

ІІІ група: 360% ПМ — 7534,80 грн

Пенсії чорнобильцям

Інша категорія пенсій за інвалідністю призначається постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

"Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи з заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року", - додають у Пенсійному фонді.

Виплати цій категорії осіб не можуть бути меншими за такі граничні значення:

I група — 8187,48 грн;

II група — 6549,98 грн;

III група — 5048,95 грн;

Для дітей з інвалідністю — 5048,95 грн.

Україна збільшує пенсії по інвалідності

В листопаді Верховна Рада ухвалила бюджет, згідно з яким мінімальна пенсія по інвалідності в Україні має збільшитися, а люди, яких визнали непрацездатними, повинні отримати соцвиплати.

Раніше міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що Україна збільшила розмір соцвиплат. За її словами, держава перегляне підхід до осіб з інвалідністю для надання їм економічної самостійності.

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