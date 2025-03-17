Хедж-фонди і брокери стежать за корпоративними облігаціями країни і курсом рубля

Інвестори роблять ставки на російські облігації та рубль. Вони розраховують на те, що зближення президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним призведе до припливу капіталу в російську економіку.

Видання Financial Times пише, що, за словами інвесторів і трейдерів, хедж-фонди і брокери вивчають можливості торгівлі російськими активами, яких Захід уникає, але які, на їхню думку, можуть різко зрости, якщо Трамп послабить санкції в рамках угоди щодо припинення вогню в Україні.

Цього року рубль зріс майже на третину щодо долара на надіях на припинення трирічної війни. Але інвестори кажуть, що ринок очікує на можливе ширше скасування санкцій.

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Хоча західним фондам, як і раніше, дуже складно робити прямі ставки на російські активи, деякі з них полюють на облігації російських компаній, які вважали практично марними після вторгнення в Україну 2022 року, але які зараз, за внутрішніми оцінками інвесторів, стали дорожчими.

"Безумовно, спостерігається певний ажіотаж, переважно в співтоваристві хедж-фондів", - говорить Роджер Марк, аналітик із фіксованих доходів інвестиційної компанії Ninety One.

Проте рубль, як і раніше, слабко торгується за межами Росії, а облігації в основному недоступні для іноземних інституційних інвесторів через санкції та їхні власні внутрішні правила, додав він.

Торгівля рублями безпосередньо дуже ускладнена через санкції щодо російських кредиторів і внутрішні правила західних банків. Обсяг міжнародних торгів російською валютою становить заледве 50 мільйонів доларів на тиждень порівняно з мільярдами доларів, які переходили з рук в руки в довоєнний час.

Трейдери використовують казахстанський тенге як проксі для рубля через економічні зв'язки країни з Росією, а обсяги торгів сягають від 100 мільйонів до 200 мільйонів доларів на тиждень. Цього року тенге зріс по відношенню до долара приблизно на 5%. Але такі угоди важко провести у великих обсягах.

Деякі банки і брокери пропонують ставки на майбутні рухи рубля, розрахунки за якими проводяться в доларах, а не в російській валюті, щоб інвестори могли уникнути прямого впливу на країну.

Торгівля рублем - це ставка на те, що ця динаміка зміниться, особливо якщо росіяни, які залишили країну в страху перед мобілізацією, повернуться із заощадженнями, які вони заховали в Грузії, Вірменії та інших прилеглих країнах.

Санкції та обмеження Москви на платежі в "недружні" країни означають, що власні рублеві боргові зобов'язання російського уряду залишаються недоступними для західних інвесторів. Загальна кількість іноземних облігацій скоротилася, а вітчизняні банки значною мірою задовольнили нещодавні запозичення Москви.

"Прямий вихід на російський ринок для західних інвесторів буде поки що обмежений через обмеження Центрального банку Росії", - сказав один з керівників фондами, розташованими за межами Заходу.

Ці інвестори "повинні знайти надійного партнера з нейтральної юрисдикції, щоб отримати квиток назад на російський ринок".

США можуть зняти санкції з Росії - головні новини

Адміністрація нового президента США Дональда Трампа розробляє план потенційного послаблення санкцій проти Москви в рамках відновлення відносин із Росією і спробою покласти край російській агресії в Україні.

Як повідомляло агентство Reuters, Білий дім доручив Держдепу і Мінфіну підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені. Наразі невідомо, ослаблення яких санкцій адміністрація Трампа розглядатиме насамперед і якою мірою.

Радник президента України Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що перш ніж пом'якшувати санкції для РФ, США мають дочекатися "конкретних кроків" від Кремля.

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