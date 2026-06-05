У ПриватБанку стався масштабний збій: що відомо

Спершу інформація про збій почала з’являтися в соціальних мережах.

У роботі мобільного застосунку "Приват24" та сайту "ПриватБанку" у п’ятницю, 5 червня, стався масштабний збій. Про це повідомляє пресслужба фінансової установи.

Користувачі скаржилися на проблеми під час спроб увійти до мобільного застосунку, а також відкрити сайт "ПриватБанку".

"Друзі, знаємо, що зараз є складнощі в роботі "Приват24" та сайту банку. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно. Дякуємо за терпіння – скоро все працюватиме, як завжди", – зазначається в повідомленні.

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Станом на 17:55 сервіси знову працюють. Користувачі повідомляють про усунення проблем з роботою сайту та застосунку від "ПриватБанку".

"Сервіси ПриватБанку знову працюють. Робота стабілізується. Відбили DDoS-атаку. Ми завжди швидко реагуємо, щоб ви могли користуватися сервісом без затримок. Дякуємо за розуміння і за те, що ви з нами", – зазначили у ПриватБанку.

Складнощі у роботі банків – останні новини

на початку червня у роботі низки цифрових сервісів по всьому світу було зафіксовано масштабні збої – сервіси працювали нестабільно або з перебоями. В Україні збій вплинув на роботу низки банківських сервісів і соціальних мереж, серед яких був Monobank, ПриватБанк, Facebook, Viber і Twitch.

До цього, 11 травня у застосунку "Приват24" стався технічний збій, який спричинив проблеми з авторизацією та входом у систему.

Ще раніше у роботі цифрових сервісів Sense Bank зафіксовано масштабний збій після російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. Як повідомила пресслужба банку, це було пов’язано зі збоєм в онлайн-інфраструктурі партнера фінансової установи.

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