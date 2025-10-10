'Неможливо розрахуватися': у роботі великого банку стався масштабний збій через атаку РФ

Клієнти не можуть скористатися онлайн-застосунком та розрахуватися картками.

У роботі цифрових сервісів Sense Bank стався масштабний збій після російської атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Як повідомила пресслужба банку, це пов'язано зі збоєм в онлайн-інфраструктурі партнера фінустанови.

"Через нічну атаку ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з наших партнерів, що призвело до збоїв у роботі Sense Bank. Наша команда працює над повноцінним відновленням всіх послуг", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Там додали, що роблять все можливе, аби клієнти могли скористатися сервісами та роботою банку якомога швидше.

У коментарях до допису на Facebook-сторінці банку клієнти пишуть про неможливість не лише скористатися застосунком Sense Bank, а і розрахуватися карткою та зв'язатися зі службою підтримки банку.

Російська атака 10 жовтня – що відомо

В ніч на 10 жовтня Росія атакувати численні об'єкти енергетичної інфраструктури в багатьох областях України. Це спричинило перебої зі світлом та введення графіки відключень.

Як повідомляє ДТЕК, в результаті атаки екстрені відключення електроенергії застосовані у двох районах Київщини (Броварському та Бориспільському) та в Дніпропетровській області. Проблеми зі світлом спостерігаються також у Києві – зокрема, у частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Печерського, Солом'янського та Шевченківського районів.

За повідомленням "Укренерго", найскладніша ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

