Важливими факторами зростання заробітних плат будуть підвищення урядом соціальних стандартів і зниження рівня безробіття.

Проект державного бюджету на 2022 рік передбачає зниження безробіття в Україні наступного року з 9,2% до 8,5%, а також зростання середньомісячної заробітна платня на 4,4% в реальному вимірі.

Відповідно до затвердженого урядом проекту держбюджету, у 2022 році очікується зростання споживання домогосподарств, чому сприятиме збільшення середньомісячної заробітної плати як у номінальному - до 15 258 грн, так і в реальному вираженні – на 4,4%.

Читайте такожУряд пропонує у 2022 році підвищити мінімальну зарплатню

Відзначається, що важливими факторами зростання заробітних плат будуть підвищення урядом соціальних стандартів і зниження рівня безробіття (до 8,5% з 9,2% у 2021 році), що відбуватиметься в умовах пожвавлення економічної активності.

"Основним двигуном у формуванні економічного зростання в Україні залишатиметься внутрішній попит. Найбільший внесок у зростання як і раніше матиме споживчий попит в силу своєї найбільшої питомої ваги у ВВП. У міру пом'якшення карантинних обмежень буде спостерігатися нарощування споживчої активності населення", - йдеться в тексті пояснювальної записки до законопроекту про державний бюджет.

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року становить 6000 грн.

Кабінет міністрів пропонує у 2022 році двічі підвищити мінімальну заробітну плату в Україні: до 6500 грн з 1 січня і до 6700 грн – з 1 жовтня.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

Проект державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Катерина Жирій