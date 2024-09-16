Українцям вже нараховано понад 2,9 млн грн за програмою "Національний кешбек".

Перші виплати українцям за програмою "Національний кешбек" розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сервіс працює стабільно. 1,2 мільйона українців долучилися до програми, 638 000+ з них активували картки в "Дії". Щодо виробників маємо також непогані результати", - зазначив чиновник.

За його словами, до програми "Нацкешбеку" доєдналося 963 виробники та 171+ тисяча товарів. Крім того, вже понад 2,9 мільйона гривень кешбеку було нараховано українцям.

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Міністр також відмітив, що технічно це є один із найскладніших сервісів через рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами - банками, виробниками, ритейлами, інформаційними системами, податковою, застосунком та порталом "Дія".

"І головне - для витрат накопичених коштів налаштували антифрод-систему, щоб оплачувати можна було лише окремі категорії: комуналку, спорт та інші послуги", - додав міністр.

Національний кешбек - головні новини

2 вересня в державному застосунку "Дія" розпочався бета-тест програми національного кешбеку, за яким при купівлі товарів вітчизняного виробника українці зможуть отримати 10% компенсації.

10 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив", що "Національний кешбек" є важливою програмою в соціальному та економічному аспектах, і має стимулювати українців споживати товари власного виробництва.

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