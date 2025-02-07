Зазначається, що таке рішення Москви може обернутися неприємностями для іноземних інвесторів.

Російська Федерація має намір ухвалити закон, який дозволить їй конфіскувати заморожені активи іноземних компаній. Такий крок Москва розглядає у відповідь на дії Заходу щодо 300 мільярдів доларів російських активів.

Видання Reuters пише, що в РФ урядова комісія з законопроєктної діяльності схвалила законопроєкт, який визначає порядок конфіскації іноземної власності у відповідь на аналогічні дії інших держав із російськими активами. Тепер цю пропозицію мають обговорити в Державній думі Росії.

Законопроєкт розроблено в розвиток підписаного Володимиром Путіним у травні 2024 року указу про американську власність і цінні папери, які Росія може визначити як компенсацію за будь-які втрати, понесені внаслідок арешту заморожених російських активів у США.

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За словами джерел, новий закон поширюватиметься на всі держави, які ввели санкції проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Рішення будуть виконуватися за позовами, поданими до арбітражного суду держорганами, такими як Центральний банк, Генеральна прокуратура та державні установи. Відповідачами виступатимуть іноземні держави, які заарештували російські активи.

За словами джерела, під удар можуть потрапити рахунки типу С, які призначені для угод з купівлі та продажу нерезидентом іноземної валюти за валюту. Це може обернутися неприємностями для іноземних інвесторів, включно з приватними особами та великими американськими інвестиційними фондами, чиї кошти на мільярди доларів виявилися замкнені на цих рахунках.

Заморожені активи РФ - останні новини

У грудні Україна та ЄС підписали угоду щодо використання доходів від заморожених активів Росії. Цей механізм створить правову рамку для обслуговування і погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 мільярдів євро.

Зі свого боку глава міжнародного депозитарію Euroclear Валері Урбен вважає, що вилучення заморожених активів РФ може викликати непередбачувані наслідки, які матимуть негативний ефект на міжнародну фінансову систему.

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