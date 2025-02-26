Здатність росіян побудувати 360-метровий атомний підводний човен виглядає сумнівно.

Російська пропаганда знову заявила про плани будівництва атомного підводного човна із довжиною корпусу 360 метрів для перевезення зрідженого газу через Північний морський шлях. Реалістичність проекту оцінили фахівці порталу Defense Express.

Спеціалісти нагадали, що до початку 2023 року найбільшою субмариною росіян (і взагалі найбільшим підводним човном у світі) був ТК-208 "Дмитрий Донской" проекту 941. Корабель мав довжину корпусу більше 170 м та підводне водозаміщення майже у 50 тисяч тонн.

Субмарину відправили на утилізацію, оскільки росіяни стикнулись із нестачею ресурсів, які були необхідні для того, щоб утримувати "на плаву" величезний корабель.

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"На цьому тлі цілком сумнівною виглядає технологічна здатність РФ збудувати аж 360-метровий атомний підводний човен для перевезення зрідженого газу, котрий повинен мати місткість у 180 тисяч тонн вантажу та осадку в 14 метрів", – кажуть у Defense Express.

Підводний газовоз – що відомо

Нагадаємо, кілька днів тому російські ЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін вважає "перспективною" ідею створення атомних підводних човнів для перевезення зрідженого природного газу.

Він звернув увагу на те, що перевозити величезні резервуари із ЗПГ "досить небезпечно", оскільки може статися вибух, але запевнив, що "під водою все інакше". Росіяни додають, що традиційні ЗПГ-танкери стали недоступними для їхніх компаній через західні санкції, запроваджені після початку війни.

Підводний газовоз може отримати три ядерні реактори "Ритм-200". Передбачається, що субмарина зможе розвивати швидкість до 17 вузлів. Таким чином, за рахунок того, що не буде контакту з льодом, час рейсу Північним морським шляхом повинен скоротитися з 20 до 12 діб.

Росія продовжує будувати атомні субмарини

Незважаючи на санкції, покликані "обвалити" оборонку РФ, росіяни, як і раніше, активно будують нові атомні субмарини.

В кінці року російський флот отримав човен К-564 "Архангельск", який став четвертим кораблем проекту 885М "Ясень-М".

У той же час, нові російські субмарини продовжують стикатись із труднощами. Мова, зокрема, про недоліки озброєння, призначеного для цих кораблів.

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