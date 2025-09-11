Роботодавець зможе тимчасово змінювати колективні договори лише за згодою працівника.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачено, що на період воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту.

Зазначається, що дія таких положень може бути зупинена тільки за взаємною згодою сторін договору. Передбачається, що закон удосконалює процедуру зупинення окремих положень колективного договору та гарантує, що права його сторін не будуть обмежені в односторонньому порядку.

Також протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом сторони колективного договору зобов’язані почати переговори про можливості та строки поновлення його положень, зупинених без взаємної згоди його сторін. Порядок та строки поновлення таких положень визначаються сторонами колективного договору.

Зміни для роботодавців в Україні - останні новини

В Україні обговорювали можливість переходу на чотириденний робочий тиждень. Так, 5 липня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що можна було б ввести чотириденний робочий тиждень навіть під час війни, дозволивши бізнесу самостійно ухвалювати таке рішення.

Згодом в Держзайнятості повідомили, що в Україні чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні не передбачений. Згідно з Кодексом законів про працю стандартними передбачено 40 годин на тиждень.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть дозволити роботодавцям перевіряти робочі переписки працівників.

