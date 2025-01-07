Роботодавець повинен поінформувати свого співробітника про запровадження такого моніторингу.

В Україні роботодавцям можуть дозволити перевіряти робочі переписки працівників.

Це передбачено проєктом нового Трудового кодексу, який розробляє Міністерство економіки. Так, документом пропонують запровадити моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних, про що йдеться у статті 31.

"Роботодавець може здійснювати моніторинг робочої кореспонденції працівника та/або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків", – сказано в проєкті Трудового кодексу.

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При цьому зазначається, що такий моніторинг "є крайньою формою контролю роботодавця" за співробітником та може застосовуватися тільки за умови неможливості застосування альтернативних способів контролю за виконанням працівником трудових обов’язків.

Окремо наголошується, що роботодавець повинен поінформувати свого співробітника про запровадження моніторингу та обґрунтувати об’єктивну необхідність його проведення.

"Здійснення моніторингу робочої кореспонденції та/або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків, не може порушувати право працівника на особисте і сімейне життя", – зазначається в документі.

Зміни для роботодавців в Україні

З 1 січня нового року в Україні набули чинності нові правила щодо проведення психіатричного огляду для працівників, які зайняті у роботах з особливими вимогами до психічного стану.

Новим наказом було внесено уточнення – огляд буде проводитися за рахунок роботодавця. Раніше ж психіатричні огляди працівників здійснювали за кошти держави або комунального підприємства.

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