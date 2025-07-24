Більша частина всіх товарів проходить через хаб на кордоні країн.

Після повномасштабного вторгнення в Україну для Росії європейські ринки в більшості закрилися. Китай виявився єдиною великою економікою, що підтримує Москву.

Видання The New York Times пише, що більша частина торгівлі між Китаєм і Росією здавна здійснювалася через Маньчжоулі - головний прикордонний пункт на китайсько-російському кордоні.

Китай тримає Росію на економічному гачку

Потяги і вантажівки з Росії перетинають кордон Китаю, вони везуть ліс або свіжозпиляні дошки: сосну для будівництва та меблів, білу березу для паличок, осику для заливки бетону і в'яз для опор вугільних шахт.

Відео дня

Цей потік підкреслює послаблення економічних позицій Росії. Зараз вона фактично стала економічним сателітом Китаю, залежним від Пекіна у виробництві промислових товарів, і продає сировину, яку Китай міг би, якби захотів, купити в іншому місці.

Майже 6% російської економіки зараз становить експорт до Китаю. Офіційна економічна стратегія Маньчжоулі - "Російські поставки, китайська переробка" - підкреслює перетворення РФ на постачальника сировини для величезного китайського виробничого сектору, що перевершує російський. При цьому Москва залежить від Пекіна у виробництві одягу, електроніки і навіть авто. З початку війни в Україні китайський експорт зріс на 71%.

Москва і Пекін побудували власну фінансову систему для торгівлі рублями та ієнами, щоб уникнути санкцій Вашингтона.

Проблеми в торгівлі Китаю і Росії

Хоча Росія і Китай дедалі активніше торгують один з одним, є кілька ознак напруженості. Так, Москва заборонила постачати Пекіну свіжозрубані сосни. Китай, зі свого боку, ввів мита на імпорт російського вугілля на початку 2024 року, тому що китайські вугільні шахти збільшили видобуток і поскаржилися на конкуренцію.

Найбільший стрес у торговельних відносинах пов'язаний з автомобілями. Ще 2021 року китайські авто не користувалися великою популярністю в Росії, але після вторгнення в Україну все змінилося. За даними дослідницької компанії GlobalData Automotive, до кінця літа 2024 року китайські авто зайняли 60% ринку РФ.

Москва встановила збір у розмірі 7500 доларів з імпортованих авто, щоб захистити вітчизняних виробників. Мито, яке почало діяти з 1 жовтня, не поширюється на старі авто, куплені росіянами для особистого користування. Китайський експорт автомобілів до Росії за перші п'ять місяців цього року впав на 58%, як порівняти з роком раніше.

Китайські підприємці в Маньчжоулі використовують лазівку для старих авто. На російському кордоні розташований автосалон, який пропонує вживані BMW, Land Rover, Volkswagens та інші популярні марки, а також китайські бренди, такі як Zeekr і Hongqi. Співробітники пояснили, що нових машин немає, але можна купити старі авто, яким місяць від роду.

Торгівля Китаю і Росії - останні новини

Китай неодноразово заявляв, що не надає прямої військової допомоги Росії, але підтримує міцні торговельні зв'язки. Пекін є найбільшим покупцем російської нафти, деревини та вугілля, а незабаром стане найбільшим покупцем російського газу.

При цьому Пекін виступає проти того, щоб "нормальну торгівлю" між Росією і Китаєм використовували для його очорнення.

У 2024 році обсяг торгівлі між країнами перевищив 240 мільярдів доларів, збільшившись на дві третини з лютого 2022 року. Китай поставив безліч безпілотників і компонентів для них, використовуваних Росією у війні проти України.

Посол США в Пекіні Ніколас Бернст назвав "великою помилкою" підтримку Пекіном повномасштабного вторгнення Росії в Українушляхом надання технологій для ракет та іншого озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: