Країни "Великої сімки" також закликають Китай припинити допомагати Росії.

Лідери країн "Великої сімки" під час зустрічі цього тижня в Італії пообіцяють посилити контроль за дотриманням верхньої межі цін на російську нафту, задушити майбутні енергетичні проекти Кремля і зменшити доходи Москви від металів, йдеться в заяві, до якої має доступ Bloomberg.

"Ми продовжимо чинити значний тиск на російські доходи від енергоносіїв та інших сировинних товарів", – йдеться в заяві, яка, як очікується, буде опублікована 14 червня.

Зазначається, що обмеження цін G7 на російську нафту і нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна і послуги для вантажів, ціна на які перевищує встановлені пороги. Хоча обмеження спричинили відмову від західного страхування і потребу в альтернативах, Москва змогла обійти значну частину наслідків, зібравши флот танкерів, що працюють у юрисдикціях, які важко відстежити.

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США, Великобританія та ЄС нещодавно почали застосовувати санкції до суден, які беруть участь у цих перевезеннях. G7 "вживатиме заходів, включаючи санкції та інноваційні правоохоронні заходи з використанням відповідної географії, для боротьби з використанням Росією оманливих альтернативних методів судноплавства для обходу наших санкцій за допомогою свого тіньового флоту", – йдеться в заяві.

Лідери G7 також зобов'язуються робити більше для того, щоб перешкоджати "розвитку майбутніх енергетичних проектів і порушувати доступ до товарів і послуг, на які ці проекти покладаються", і продовжуватимуть зменшувати доходи Росії від металів.

Країни G7 також закликають Китай припинити допомагати Росії, розширить сферу дії санкцій на компанії і банки, в тому числі в Китаї, які допомагають і дозволяють РФ обходити санкції на товари і технології, що використовуються в озброєннях.

До G7 в Італії приєдналися лідери Аргентини, Бразилії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, України та Папа Римський.

Саміт G7

Країни "Великої сімки" під час саміту в Італії погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів. Кошти передаватимуть із доходів від заморожених російських активів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що головним результатом саміту лідерів країн "Великої сімки" для України стане отримання більшої кількості засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст.

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