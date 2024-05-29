Громадянам країни-агресора пропонують посудомийні машини з інструкцією українською мовою.

На ринках РФ продають побутову техніку відомих брендів, зокрема, Bosch, Delonghi і Philips, вироблену для українського ринку.

У Росію поставляють і продають через торговельні мережі та маркет-плейси побутову техніку, вироблену за кордоном для українського ринку, з'ясував "Коммерсант".

За даними росЗМІ, у кількох магазинах, зокрема в "М.Видео-Эльдорадо" і на Інтернет-майданчиках продається посудомийна машина Bosch, до якої додається супровідна документація та інструкція українською мовою.

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Одне з видань звернулося до "М.Відео-Ельдорадо" з проханням прокоментувати ситуацію. Там заявили, що "техніка Bosch, представлена в мережі групи, вироблена в Туреччині, має сертифікати якості та річну гарантію і повністю відповідає законодавству РФ". При цьому в торговельній мережі стверджують, що через територію України товари не приходили. Інші торгові майданчики, "український слід" посудомийної машини не прокоментували.

Цікаво, що, згідно із заявою Bosch, компанія не експортує побутову техніку та комплектуючі до РФ, а заводи компанії на території країни-агресора закриті. За даними гендиректора виробника побутової техніки Weissgauff Дмитра Хлуднєва, через Туреччину в Росію постачають побутову техніку, призначену для українського ринку, й інших виробників - італійської Delonghi та нідерландської Philips.

"Це підтвердило джерело в одному з ритейлерів, яке побажало зберегти анонімність. За його словами, продажем і відвантаженням у РФ займалася турецька фірма, яка не змогла продати техніку в Україну", - ідеться в публікації.

Джерело "Коммерсанта" припускає, що через зниження попиту на українському ринку в умовах війни компаніям доводиться знижувати обсяги виробництва або переспрямовувати поставки на інші ринки, зокрема в країни СНД.

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну багато зарубіжних компаній припинили продаж своєї продукції на російському ринку, а також продали або закрили свої виробничі потужності на території країни.

"Проте, найчастіше продукція таких компаній, як і раніше, доступна на російському ринку, зокрема за рахунок так званого паралельного імпорту - поставок через інші країни", - наголошується в публікації.

За даними гендиректора компанії Kuppersberg Дмитра Шашкіна, техніка Bosch, яка призначалася для України, продається на маркетплейсах Ozon, Wildberries і "Яндекс Маркет". За його словами, поставки "мають масовий характер" - нібито деякі іноземні бренди "рекомендували своїм турецьким, польським і прибалтійським фабрикам продовжувати поставки для збереження позицій на російському ринку".

"Зокрема, модель посудомийної машини Bosch з інструкцією українською мовою, штампами та наліпками, на яких місцем доставки вказано Київ, продається в "М.Відео", "Сітілінці", "Яндекс Маркеті" та інших магазинах", - пишуть росЗМІ.

Hugo Boss продає бізнес у Росії - що відомо

Німецький виробник модного одягу Hugo Boss погодилася продати свій російський бізнес оптовому партнеру Stockmann. Як повідомив Reuters, Hugo Boss не розголошує фінансові умови угоди. Росія вимагає, щоб іноземні компанії продавали активи зі знижками не менше 50%. У результаті угоди Hugo Boss більше не буде присутнім у РФ із власною юридичною особою. Зазначалося, що урядова комісія Росії з продажу іноземних активів схвалила угоду.

Hugo Boss, разом із багатьма мережами магазинів, призупинив свій роздрібний бізнес у Росії незабаром після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Компанія також призупинила свою діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку і припинила рекламу.

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