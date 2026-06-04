Посилки зі США знову почнуть надходити до Росії

США посідали перше місце за обсягами експортних відправлень у 2024–2025 роках.

Громадяни Російської Федерації знову зможуть отримувати посилки зі США. Перша партія відправлень уже прибула до РФ.

За інформацією російського видання "Ведомости", оператори двох країн наприкінці травня відновили поштовий імпорт до РФ, призупинений у 2022 році.

Раніше поштовий імпорт із США становив понад 50 тонн на місяць. Зокрема, це були товари електронної комерції – одяг, взуття, електроніка, БАДи.

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Зазначається, що США посідали перше місце за обсягами експортних відправлень у 2024–2025 роках. Минулого року на країну припадала п’ята частина всіх обсягів експорту. Наприкінці 2025 року Пошта Росії відновила прийом відправлень до США в категоріях "Подарунок", "Документи" та "Комерційний зразок".

Поштовий обмін між США та Росією було перервано в березні 2022 року після того, як USPS припинила прийом міжнародних відправлень до РФ на тлі санкцій та транспортних обмежень після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Санкції проти Росії – головні новини

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу та їхні партнери ввели низку санкцій щодо Москви. Під обмеження потрапили низка товарів, зокрема товари подвійного призначення та автомобілі. Також під обмеження потрапили й поштові відправлення.

Водночас товари, що потрапили під санкції Європейського Союзу, продовжували надходити до РФ. Для обходу обмежень використовується підпільна поштово-логістична мережа.

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