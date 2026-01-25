Підпільна пошта Путіна: BILD з'ясувало, як до Росії потрапляють підсанкційні вантажі

Відзначається, що схемою керує колишній співробітник "Пошти Росії".

Товари, що потрапили під санкції Європейського Союзу, продовжують надходити до Російської Федерації. Для обходу обмежень використовується підпільна поштово-логістична мережа.

Видання BILD з'ясувало, як працює схема. Журналісти за допомогою GPS-маячків відстежили посилки, відправлені через мережу, до якої мають відношення колишні співробітники дочірньої структури "Пошти Росії" в Німеччині. Відзначається, що таким чином до Москви потрапляють сотні тонн посилок.

У цій схемі головну роль відіграє логістична фірма, яку зареєстрували наприкінці 2022 року. Компанія формально має лише поштову скриньку в Кельні. Згідно з розслідуванням, усі посилки надходять на склад біля аеропорту Берлін-Бранденбург, а далі фури везуть відправлення через Польщу і Білорусь до Росії.

Журналісти стверджують, що знайшли документи, які підтверджують, що підпільною логістичною компанією керує Дмитро В., якому ще в 2014 році "Пошта Росії" доручила створити дочірню компанію в Берліні. Після повномасштабного вторгнення в Україну він офіційно звільнився, але, судячи з усього, продовжує працювати на компанію, оскільки постійно перебуває біля зазначеного вище складу.

Відправлені журналістами посилки без проблем перетнули кордони країн і прибули до Москви. Крім того, при відправленні вантажів використовувалися документи пошти Узбекистану, яка не має права працювати в Німеччині.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу та їхні партнери ввели низку санкцій щодо Москви. Під обмеження потрапили низка товарів, у тому числі товари подвійного призначення та авто.

У грудні 2024 року нідерландські компанії запідозрили в поставках до Росії санкційних товарів через Вірменію, Казахстан, Киргизстан, Монголію, Сербію, Туреччину і Туркменістан.

Крім того, оглядач The Times Ед Конвей у своїй статті розповів, як дорогі авто потрапляють до Росії в обхід західних санкцій. Він простежив шлях нового Range Rover.

