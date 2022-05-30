Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що інжиніринговий гігант Linde зупиняє проекти в Росії.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Linde мав виступити постачальником технологій для проектів "Арктик СПГ 2" російської компанії "Новатек" та газопереробного комплексу "Газпрому", - зазначив Єрмак.
За його словами, відсутність технологій здатна відкинути Росію та її економіку у минуле.
Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася на територію України.
Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і житло цивільних. За даними української влади, лише в одному Маріуполі жертвами російської агресії стали понад 20 тисяч осіб.
Низка країн світу, зокрема, держави-члени Євросоюзу та США, допомогли українській державі - запровадили проти РФ нові санкції та вирішили надавати Києву озброєння.
З Росією не будуть співпрацювати багато відомих іноземних компаній, у тому числі Apple, Adobe, Airbus, Boeing та McDonaldʼs.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Зеленського пояснили, від чого залежить тривалість війни в Україні
- Радник мера Маріуполя розкрив подробиці мародерства Росії (відео)
- У Зеленського повідомили, що загрожує співучасникам вивезення Росією з України "кривавого" зерна