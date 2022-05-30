Велика інжинірингова компанія мала виступити постачальником технологій для російських проектів, зазначив очільник Офісу президента.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що інжиніринговий гігант Linde зупиняє проекти в Росії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Linde мав виступити постачальником технологій для проектів "Арктик СПГ 2" російської компанії "Новатек" та газопереробного комплексу "Газпрому", - зазначив Єрмак.

За його словами, відсутність технологій здатна відкинути Росію та її економіку у минуле.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася на територію України.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і житло цивільних. За даними української влади, лише в одному Маріуполі жертвами російської агресії стали понад 20 тисяч осіб.

Низка країн світу, зокрема, держави-члени Євросоюзу та США, допомогли українській державі - запровадили проти РФ нові санкції та вирішили надавати Києву озброєння.

З Росією не будуть співпрацювати багато відомих іноземних компаній, у тому числі Apple, Adobe, Airbus, Boeing та McDonaldʼs.

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