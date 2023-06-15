Правоохоронці вважають, що колишня нардеп зникла наприкінці лютого поточного року.

Екс-нардепа, члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталію Королевську почали розшукувати.

Королевську оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро України, йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ. У МВС зазначили, що колишню народну обраницю розшукують через звинувачення у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці додали, що датою зникнення Королевської вважають 22 лютого 2023 року.

Цікаві новини про Наталію Королевську - сьогодні це варто знати

Наприкінці січня ЗМІ писали, що Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, який також був нардепом, виїхали в Об’єднані Арабські Емірати. За відомостями журналістів, сім'я купила в місті Дубай нерухомості на 10 мільйонів доларів. Також повідомлялося, що Королевська і Солод стали резидентами ОАЕ.

Вже у той час подружжя написало заяви про складання повноважень нардепів. 17 лютого НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей в електронну декларацію за 2020 рік. Пізніше Солода і Ковалевську позбавили мандатів.

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