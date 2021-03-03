При проведенні дослідження були отримані 292 заявки, 123 з яких відібрано і передано експертному журі для подальшого голосування.

CEO компанії LeoGaming Олена Дегрік Шевцова визнана одним з лідерів українського фінтеху. Рейтинг "ТОП-50 найвпливовіших жінок українського фінтеху» був складений Українською асоціацією Фінтех та інноваційних (UAFIC) компаній за підтримки USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) та EFSE (Європейський Фонд Південно-Східної Європи).

До складу журі увійшли заступник виконавчого директора в МВФ від України Владислав Рашкован, а також провідні фахівці Фінтех-сектора, CEO українських банків, міжнародних платіжних систем.

«Ми бачимо, як стрімко розвивається фінтех-індустрія в Україні. Ця сфера бізнесу, де український бізнес працює на рівні провідних світових компаній. У цій дуже молодій галузі чимало ключових напрямків очолюють жінки - активні, талановиті, цілеспрямовані та енергійні. Відсоток присутності українських жінок у фінтех-стартапах за даними UAFIC - 28%. Це помітно вище, ніж в Європі, де надають велике значення проблемі гендерної рівності. І я рада, що в Україні проводяться подібні дослідження, які популяризують роль жінок в якості учасниць бізнес-спільноти. Це стимулює українок вибирати нові, перспективні професії, на рівних конкурувати з чоловіками, будувати свою історію успіху, ставати сильними і самостійними. Дякую всім членам журі за визнання, воно мотивує мене і мою команду розвиватися, ставити амбітні цілі і досягати їх», – зазначила CEO LeoGaming Альона Дегрік Шевцова.

При проведенні дослідження були отримані 292 заявки, 123 з яких відібрано і передано експертному журі для подальшого голосування. Згідно з дослідженням UAFIC, 39% жінок, які увійшли в топ-50, є керівниками компаній, 63% - представляють небанківський фінансовий сектор, 8% учасників рейтингу працюють в державному секторі. При відборі оцінювався стаж і результати роботи у фінансовому секторі, наявність публікацій на тему тему фінтех, участь у профільних заходах, присвячених розвитку фінтех сектору, проактивна позиція в популяризації інноваційних програм і продуктів у сфері фінансів.

Нагадаємо, 30 січня відбувся візит у США СЕО LeoGaming Олени Дегрік і віце-президента Асоціації українських банків Галини Хейло, в ході якого були укладені угоди з головою Центру лідерства «Open World», «Відкритий світ» Льюїсом Маданіком про співпрацю. Участь в одній з програм Центру дозволить українським фахівцям відправитися в США для навчання та обміну досвідом. Номінувати на участь у програмі фахівців фінансово-банківської сфери буде Асоціація українських банків, а номінацію для кандидатів у сфері Фінтех та IT проводитиме LeoGaming. Також під час візиту в інтерв'ю «Голосу Америки» Альона Дегрік анонсувала великі угоди українськими Фінтех-компаніями та американськими венчурними фондами.

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Автор: УНІАН