Середня пенсія в Польщі €512 - 16 025 грн.

Щоб Україна за рівнем життя наблизилася до Польщі, середня пенсія для наших громадян має бути збільшена у два рази.

Таку думку в Facebook озвучив голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

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"У Польщі мінімальна пенсія €250 (7825 грн за курсом 31,3). 46,15% від мінімальної зарплати - 541Є = 16 956 грн", - зазначив Попенко.

Він також повідомив, що середня пенсія в Польщі €512 - 16 025 грн, що становить 38,38% від середньої зарплати 1290Є, це приблизно 41758 грн.

"Середня платіжка в Польщі за комунальні послуги 967 злт, або 6480 грн, тобто співвідношення середньої платіжки до мінімальної пенсії в Польщі 82,8%. Співвідношення середньої платіжки до середньої пенсії в Польщі 40,44%.

Мінімальна пенсія в Україні становить 1854 грн", - зазначив Попенко

Він також порівняв пенсії в Польщі з тими, які отримують українці.

"У 2021 році середня жіноча пенсія в Україні становить 3031,32 грн. Це на 30% менше, ніж середня пенсія у чоловіків, яка становить 4242,53 грн, тобто орієнтовно 3800 грн це середня пенсія в Україні. Комунальні тарифи в Україні в середньому складають суму на місяць близько 3000 грн. Співвідношення середньої платіжки до мінімальної пенсії в Україні - 161%. Співвідношення середньої платіжки до середньої пенсії в Україні становить 78%. При наших тарифах якщо порівнювати з Польщею мінімальна пенсія в Україні повинна бути 3623,19 грн (на 95% більше), або тарифи на 51% нижче. Середня пенсія в Україні повинна бути 7816 грн (на 105% більше) або відповідно тарифи на 51% нижче", - заявив Попенко.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Олена Коваленко