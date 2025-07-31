Найбільш схильні до впливу ШІ професії, пов'язані з інтелектуальною працею, такі як перекладачі, історики та політологи.

Дослідники Microsoft Research склали список професій, які з найбільшою ймовірністю і з найменшою ймовірністю будуть замінені штучним інтелектом (ШІ).

Для дослідження впливу ШІ на ринок праці дослідники використали "200 тисяч анонімізованих розмов між користувачами та Microsoft Copilot". На основі цих даних було розраховано "оцінку застосовності ШІ" для кожної професії.

У підсумку до списку професій, у яких машини або ШІ зможе замінити реальних людей, потрапили 40 фахівців:

Перекладачі та інтерпретатори Історики Бортпровідники і супроводжуючі туристів Торгові представники у сфері послуг Автори та письменники Працівники служби підтримки клієнтів Програмісти CNC-верстатів Телефонні оператори Квиткові касири, залізничні/авіаційні працівники Радіо-ведучі та диктори Брокерські клерки Курси домашнього господарства та фермерства Продавці телемагазинів Консьєржі Політологи/політичні аналітики Аналітики новин, журналісти, репортери Математики Технічні письменники Коректори та верстальники тексту Супроводжувальний обслуговуючий персонал Редактори Викладачі бізнес-дисциплін у ВНЗ Фахівці з PR Демонстратори та промоутери продуктів Агенти з реклами Менеджери з відкриття нових рахунків Статистичні помічники Менеджери оренди та прокату Data Scientists Персональні фінансові консультанти Архіваріуси Економічні викладачі рівня ВНЗ Веб-розробники Аналітики управління Географи Моделювальники Аналітики ринку Співробітники екстрених служб (оператори) Оператори комутаторів Викладачі бібліотечної справи рівня ВНЗ

Також є список професій, на які поки що ШІ не претендує. У "безпечній" зоні перебувають оператори важкої техніки, домробітниці, покрівельники, масажисти, посудомийники, медсестри та інші.

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З цього фахівці зробили висновок, що професії з невисокими зарплатами та орієнтовані на фізичну працю з набагато меншою ймовірністю будуть автоматизовані, ніж професії, пов'язані з інтелектуальною працею.

Як УНІАН уже писав, понад 52 тисячі айтішників було звільнено по всьому світу з початку 2025 року. Причина – розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати рутинні завдання програмування, включно з написанням коду і тестуванням.

Тим часом CNN з посиланням на дослідження Всесвітнього економічного форуму (WEF) пише, що до 2030 року великі компанії замінять майже половину своїх співробітників штучним інтелектом.

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