Google планує випуск цифрових карт, які будуть підтримувати криптовалюти. Також планується, що карти будуть підтримувати й звичайну валюту – гривню та долар.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву комерційного президента Google Білла Реді.
"Криптовалюта - це те, чому ми приділяємо велику увагу. У міру розвитку попиту з боку користувачів і продавців Ми теж будемо розвиватися", - сказав Реді.
Читайте такожПрогнози почали збуватися: біткоїн переступив психологічну позначку
Також Google працює над тим, щоб додати більше платіжних функцій у свій сервіс покупок. За словами Реді, це допоможе надати користувачам "весь спектр фінансових послуг".
"Наша мета - допомогти встановити зв'язки. Ми не конфліктуюча сторона", - стверджує Комерційний президент Google.
Google і банківська платформа Plex:
У 2021 році стало відомо про те, що в Google вирішили не запускати власну банківську платформу Plex.
Передбачалося, що платформа дозволить клієнтам відкривати власні банківські рахунки безпосередньо в компанії. Для цього Google уклала угоди з 11 відомими банками та кредитними спілками.
"Ми не банк і не збираємося ним бути. Деякі наші зусилля в минулому іноді мимоволі вторгалися в цей простір", - додали в Google.
Google та офіс за мільярд:
28 червня 2020 року компанія Google заявила про те, що дозволить співробітникам працювати з дому до липня 2021 року.
У травні 2021 року в Google заявили про те, що планують, що близько 20% співробітників залишаться на дистанційній роботі й після закінчення пандемії.
14 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що Google має намір витратити $1 млрд на покупку офісної будівлі у центрі Лондона.