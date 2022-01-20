Було ухвалено рішення сформувати команду, яка займеться розробками в області блокчейну і технологіями розподілених обчислень і зберігання даних.

Google планує випуск цифрових карт, які будуть підтримувати криптовалюти. Також планується, що карти будуть підтримувати й звичайну валюту – гривню та долар.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву комерційного президента Google Білла Реді.

"Криптовалюта - це те, чому ми приділяємо велику увагу. У міру розвитку попиту з боку користувачів і продавців Ми теж будемо розвиватися", - сказав Реді.

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Також Google працює над тим, щоб додати більше платіжних функцій у свій сервіс покупок. За словами Реді, це допоможе надати користувачам "весь спектр фінансових послуг".

"Наша мета - допомогти встановити зв'язки. Ми не конфліктуюча сторона", - стверджує Комерційний президент Google.

Google і банківська платформа Plex:

У 2021 році стало відомо про те, що в Google вирішили не запускати власну банківську платформу Plex.

Передбачалося, що платформа дозволить клієнтам відкривати власні банківські рахунки безпосередньо в компанії. Для цього Google уклала угоди з 11 відомими банками та кредитними спілками.

"Ми не банк і не збираємося ним бути. Деякі наші зусилля в минулому іноді мимоволі вторгалися в цей простір", - додали в Google.

Google та офіс за мільярд:

28 червня 2020 року компанія Google заявила про те, що дозволить співробітникам працювати з дому до липня 2021 року.

У травні 2021 року в Google заявили про те, що планують, що близько 20% співробітників залишаться на дистанційній роботі й після закінчення пандемії.

14 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що Google має намір витратити $1 млрд на покупку офісної будівлі у центрі Лондона.