Кількість співробітників Google в Британії становить близько 6400 осіб.

Компанія Google має намір витратити $1 млрд на покупку офісної будівлі в центрі Лондона.

Раніше компанія орендувала приміщення, яке зараз планує купити, повідомляє Reuters.

"Нам пощастило працювати в Британії майже 20 років, і наша покупка девелоперського комплексу Central Saint Giles показує нашу незмінну прихильність зростанню та успіху країни", — зазначила фінансовий директор Alphabet Рут Порат.

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Google планує переобладнати будівлю та обладнати всередині конференц-зали для гібридної роботи.

В оновленому офісі також буде передбачена можливість працювати на свіжому повітрі.

Кількість співробітників Google в Британії становить близько 6400 осіб.

Google та дистанційна робота:

28 червня 2020 року компанія Google заявила про те, що дозволить співробітникам працювати з дому до липня 2021 року.

У травні 2021 року в Google заявили про те, що планують, що близько 20% співробітників залишаться на дистанційній роботі і після закінчення пандемії.