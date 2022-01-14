Компанія Google має намір витратити $1 млрд на покупку офісної будівлі в центрі Лондона.
Раніше компанія орендувала приміщення, яке зараз планує купити, повідомляє Reuters.
"Нам пощастило працювати в Британії майже 20 років, і наша покупка девелоперського комплексу Central Saint Giles показує нашу незмінну прихильність зростанню та успіху країни", — зазначила фінансовий директор Alphabet Рут Порат.
Читайте такожGoogle готує співробітників до закінчення дистанційної роботи: до офісів повернуться не всі
Google планує переобладнати будівлю та обладнати всередині конференц-зали для гібридної роботи.
В оновленому офісі також буде передбачена можливість працювати на свіжому повітрі.
Кількість співробітників Google в Британії становить близько 6400 осіб.
Google та дистанційна робота:
28 червня 2020 року компанія Google заявила про те, що дозволить співробітникам працювати з дому до липня 2021 року.
У травні 2021 року в Google заявили про те, що планують, що близько 20% співробітників залишаться на дистанційній роботі і після закінчення пандемії.