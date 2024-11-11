Біткоїн оновив історичний максимум / колаж УНІАН, фото Reuters, фото УНІАН

Біткойн встановлює нові рекорди вартості після перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США. Криптовалюта переступила позначку в 82 тисячі доларів.

Станом на 13:10 11 листопада на платформі Binance біткойн торгувався по 82 031 долару за монету.

Біткоїн встановив новий рекорд на тлі успіхів Трампа в 'захопленні' Конгресу США

Видання The Telgraph пише, що біткоїн злетів до рекордної позначки на тлі очікувань бурхливого зростання криптовалют після обрання Трампа.

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Найпопулярніша криптовалюта у світі зросла більш ніж удвічі з мінімуму на початку року в 38 505 доларів, після того, як Трамп підтримав цифрові активи під час своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити США "криптостолицею планети" і накопичити національний запас біткоїна.

Криптовалютна індустрія витратила понад 119 мільйонів доларів на підтримку кандидатів у Конгрес, які підтримують криптовалюти, і загалом досягла успіху.

В Огайо їм вдалося змістити одного з головних супротивників криптоіндустрії в Конгресі - голову банківського комітету Сенату Шеррода Брауна, а в Мічигані, Західній Вірджинії, Індіані, Алабамі та Північній Кароліні перемогли прокриптокандидати як від Демократичної, так і від Республіканської партій.

Ле Ші, керуючий директор Auros у Гонконзі, сказав:

Оскільки пил від перемоги Трампа все ще осідає, це було лише питання часу, коли станеться якийсь зліт, з огляду на те, що Трамп виступає за криптовалюти, і саме це ми зараз і спостерігаємо.

Курс біткоїна - останні новини

Наприкінці жовтня вартість біткоїна стрімко пішла в гору, піднявшись до понад 73 тисячі доларів. Причиною цього називали лідерство Трампа в деяких експертних прогнозах.

Вартість криптовалюти в ніч на 6 листопада оновила історичний максимум, подолавши позначку в 75 тисяч доларів.

10 листопада вперше в історії ціна біткоїна перевищила позначку 80 000 доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

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