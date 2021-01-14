Служба безпеки України зупинила спробу відвантаження менеджментом Об'єднаної гірничо-хімічної компанії продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату без оплати на адресу компанії IMMCO.

Про це повідомив виданню "Мінпром" один з топ-менеджерів ОГХК.

"Обшуки в офісі проводила Служба безпеки України. Привід - спроба вивезення Вільногірським ГМК 5700 т рутилу без оплати на адресу компанії IMMCO. Оплата за товар так і не надійшла на рахунки ОГХК», - повідомив він.

За його словами, силовики підозрюють менеджмент у змові з власником покупця - Віталієм Кучуком і його партнером Романом Карпенком і завдаванні збитків державній компанії на суму 6 млн доларів.

Джерело надало в розпорядження ЗМІ копію контракту, за яким проводяться слідчі дії співробітниками СБУ, а також документ, що підтверджує прострочення з оплати відвантажених партій. Читайте такожСБУ розслідує поставки продукції ОГХК в окупований Крим

Контракт з Сінгапурською IMMCO Trade PTE. LTD від 29 жовтня, яку ЗМІ пов'язують з Кучуком і Романом Карпенком, підписав т. в. о. голови правління Артур Сомов.

Згідно з доповненням до контракту, компанія повинна була викупити на Вільногірському ГМК, на умовах FCA 5700 т рутилового концентрату на суму 6,099 млн доларів, тобто – по 1070 доларів за т з відстрочкою платежу в 30 днів від відправки останнього вагона з рутилом з залізничної станції Вільногірськ.

Ринкова вартість продукції на FCA в Україні на момент укладення контракту становила не менше 1250 доларів за т.

Згідно зі звітністю Вільногірського ГМК, наданої менеджером ОГХК, остання партія рутилу за контрактом з IMMCO пішла 14 грудня. З урахуванням відстрочки платежу, ОГХК повинна була отримати повну оплату за контрактом 13 січня. Але на дату обшуку з 6 млн доларів на рахунки держкомпанії надійшло тільки 434 тис. доларів ще 22 листопада 2020.

Менеджменту ОГХК в особі Артура Сомова і Тетяни Гогенко можуть бути висунуті звинувачення в організації корупційних схем в компанії із виведення коштів з Кучуком-Карпенком, вважає менеджер ОГХК.

Як повідомлялося, 13 січня прес-служба ОГХК підтвердила факт обшуку в офісі компанії в Києві і на Вільногірському ГМК, пояснюючи ці дії спробами зірвати приватизацію компанії в 1 кварталі 2021.

На цей час СБУ розслідує постачання продукції ОГХК в окупований Крим в рамках кримінального провадження від 06.07.2020.

За даними системи стеження за судами АІС, ОГХК відновило поставки ільменіту в окупований Крим за контрактом з Belanto, підписаним Сомовим.

Після цього топ-менеджмент держкомпанії спробував зняти з себе відповідальність за поставки української сировини в окупований Росією Крим.

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Автор: УНІАН