$500 мільйонів активів найпопулярнішого месенджера в Україні заморожені через Росію, – FT

Зусилля засновника месенджера щодо дистанціювання від Москви стикаються з реальністю санкцій.

Російські облігації Telegram на суму 500 мільйонів доларів були заморожені в рамках західних санкцій, що свідчить про фінансову залежність месенджера від Росії навіть після того, як засновник Павло Дуров спробував розірвати зв'язки з Москвою.

Газета Financial Times пише, що компанія випустила серію облігацій в останні роки, в тому числі травневі вартістю 1,7 млрд доларів, для викупу існуючого боргу. Як повідомляють джерела FT, компанія викупила більшість облігацій, термін погашення яких настає в 2026 році.

Проте при цьому компанія заявила, що через західні санкції в центральному депозитарії цінних паперів Росії було заблоковано облігації на суму 500 мільйонів доларів, що знаходяться в обігу.

Ці витоки інформації підкреслюють, наскільки Telegram залежний від російського капіталу, а санкції ускладнюють виплату боргів та можливості їх викупу.

Організації Євросоюзу, США та Великої Британії заморозили активи та запровадили інші обмеження щодо Національного розрахункового депозитарію РФ після вторгнення російських військ в Україну у 2022 році – крок, який потенційно впливає на будь-яку західну організацію з російськими власниками облігацій.

Однак заморожування активів особливо дратує Дурова, який останніми роками намагався дистанціюватися від Росії, критикуючи спекуляції про те, що він зобов'язаний Кремлю, називаючи їх "теоріями змови".

Дані викриття з'явилися на тлі того, що Дуров розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій компанії на фондовій біржі (IPO), хоча ці плани були відкладені, оскільки він зіткнувся з судовим переслідуванням у Франції.

Що відомо про засновника Telegram Павла Дурова

Власника Telegram, який народився в Санкт-Петербурзі, прозвали "Марком Цукербергом Росії" за те, що він став співзасновником найпопулярнішої соціальної мережі країни "ВКонтакте" у 2007 році.

Мільярдер заявив, що пішов з компанії у 2014 році, відмовившись ділитися даними деяких українських користувачів "ВКонтакте" з російською службою безпеки, продавши під тиском свою частку у "ВКонтакте" пов'язаним з Кремлем організаціям.

Приблизно в той же час він заснував Telegram, пізніше перемістивши групу до Дубая, і стверджував, що вона буде віддана свободі слова та протистоятиме втручанню уряду.

Дуров, який має громадянство Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів, став учасником офіційного розслідування в Парижі у 2024 році через імовірну нездатність застосунку боротися зі злочинністю, включаючи контент про жорстоке поводження з дітьми. Дуров заперечує будь-які правопорушення.

Власники облігацій Telegram уважно стежать за французькою справою, оскільки вона може зірвати плани IPO, розроблені до судового позову Франції.

Що відомо про діяльність Telegram

На відміну від більших американських конкурентів, таких як Meta Цукерберга та X Ілона Маска, Telegram має менше 100 штатних співробітників. Лише нещодавно компанія почала отримувати значні доходи від своїх 1 мільярда користувачів за рахунок реклами та підписок.

Згідно з раніше неопублікованими піврічними звітами, станом на 30 червня 2025 року Telegram мав 910 мільйонів доларів готівки та її еквівалентів, порівняно зі 142 мільйонами доларів роком раніше.

Неаудитовані фінансові звіти, з якими ознайомилася FT, показують, що месенджер продовжує демонструвати зростання продажів, попри постійну загрозу його лідерству з боку французьких судових процесів.

Згідно з документами, доходи Telegram у першій половині 2025 року зросли більш ніж на 65% до 870 мільйонів доларів порівняно з 525 мільйонами доларів за аналогічний період попереднього року.

Дохід від реклами зріс на 5% до 125 мільйонів доларів у першому півріччі. Тим часом, преміум-підписки зросли на 88% до 223 мільйонів доларів порівняно зі 119 мільйонами доларів за той самий період 2024 року, оскільки зросла кількість платних користувачів.

Компанія повідомила власникам облігацій, що погасить заморожений борг після настання терміну погашення, а платіжний агент та депозитарій облігацій потім вирішуватимуть, чи можуть платежі надходити російським власникам.

Скандали навколо Telegram - останні новини

Влітку в ЗМІ з’явилася інформація, що месенджер пов'язаний з ФСБ Росії. Штаб-квартира Telegram у Дубаї три роки стояла порожня. При цьому з моменту свого від'їзду в 2014 році Павло Дуров відвідував Росію понад 50 разів.

На тлі французького розслідування Дуров заявив, що навесні 2025 року очільник зовнішньої розвідки Франції Ніколя Лернер особисто просив його "заборонити консервативні голоси" в Румунії шляхом блокування політичних каналів проросійських сил в Telegram.

