Незважаючи на постійні заклики про необхідність блокування Telegram в Україні, українська аудиторія Telegram збільшилася на 676% (у 7,7 раза) за останні чотири роки. Про це пише Forbes, спираючись на дослідження сервісу Telemetrio спільно з Telegram-агенцією t:me

За останні чотири роки платформа Павла Дурова перетворився з простого месенджера на головну медіаплатформу країни. Якщо у 2021 році сумарна кількість підписок на українські канали становила 64 мільйони, то у 2025 році ця цифра сягнула 433,2 млн. Наразі в Україні існує 127 032 Telegram-канали.

Найпопулярнішими каналами залишаються Ukraine NOW, Труха Україна, Україна Сегодня та Times of Ukraine, а серед політичних персон лідирує президент Володимир Зеленський з понад 16,2 млрд переглядів чи 68,2% у цьому сегменті. Це вдвічі більше, ніж у всіх інших персон із політичного топ-15 разом узятих.

Разом з тим українці все активніше витрачають гроші в Telegram. Зокрема обсяги платежів зросли більш ніж у чотири рази – з близько 7 млн грн у червні 2024 року до понад 30 млн грн у жовтні 2025-го.

Хоча загальні витрати на YouTube поки залишаються вищими, саме Telegram демонструє найшвидшу та найпомітнішу динаміку зростання", – зазначається у дослідженні.

Проблема з месенджером Telegram в Україні

Розмови про те, чи варто заблокувати Телеграм в Україні точаться вже не перший рік. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що перш ніж іти на такий крок, користувачам треба запропонувати альтернативу. При цьому він підкреслив, що можна "закрити" провокативний контент, який працює на Москву.

Раніше було ухвалено рішення про обмеження використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури. При цьому звичайні українці, як показало опитування, переконані, що Telegram не варто забороняти в Україні.

