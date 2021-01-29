3,4% запропонували б свою допомогу в перешкоджанні протиправній діяльності.

Рівень критичного ставлення населення України до проблеми контрабанди є низьким, зокрема, тільки 5% українців захотіли б звільнитися з компанії, яка займається контрабандою.

Про це свідчать результати дослідження Українського інституту майбутнього.

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Як повідомив експерт Інституту з міжнародної та внутрішньої політики Ігор Тишкевич в ході онлайн-презентації результатів дослідження, було проведено понад 60 глибинних інтерв'ю з представниками місцевої влади, бізнесу, митних органів по обидва боки кордону.

"Населення все ж виправдовує контрабандні схеми, маючи з них прибуток, а рівень критичного ставлення до цієї проблеми низький. Наприклад, тільки 5% працівників захотіли б звільнитися з компанії, яка займається контрабандою, 5% написали б анонімного листа і тільки 3,4% запропонували свою допомогу в перешкоджанні протиправній діяльності", - зазначив Тишкевич.

За його словами, населення переважно відзначає зменшення кількості контрабандних товарів у торгівлі. Однак громадяни продовжують масово перевозити товари через кордон у вигляді особистої поклажі.

"Найбільша кількість громадян залучена в так звані схеми "піджаки", коли громадяни перевозять товари через кордон у вигляді особистої поклажі", - зазначив експерт.

Також Тишкевич розповів, що пандемія COVID-19 внесла свої корективи в міжнародну торгівлю. Це проявилося, зокрема, у зменшенні кількості імпортних товарів у торгових точках на території України та у збільшенні їх ціни.

За даними експертів Українського інституту майбутнього, обсяги контрабанди в Україні оцінюються приблизно в 12 мільярдів доларів щорічно, у зв'язку з чим державна політика має бути спрямована на розвиток прикордонної торгівлі та стимулювати виведення контрабандних потоків з тіні.

Індекс сприйняття корупції

У січні 2021 року Україна набрала 33 бали зі 100 можливих і посіла 117 місце зі 180.

У січні 2020 року Україна отримала 30 балів зі 100 можливих і посіла 126 місце зі 180.

У рейтингу за 2018 рік Україна посіла 120 місце.

Безробіття в Україні

Станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості перебували 459 тисяч безробітних. Серед безробітних жінки становили 56%, чоловіки - 44%.

Протягом 2020 року роботу за сприяння служби знайшли 606 тисяч українців. З них зареєстрованих безробітних - 385 тисяч осіб, а ще 221 тисяча були працевлаштовані до набуття офіційного статусу.

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Автор: Богдан Слуцький