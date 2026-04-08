Трамп пригрозив ввести мита у розмірі 50% для всіх країн, які постачають зброю Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив митами всім країнам, які постачають зброю до Ірану. Таку заяву він зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Країна, яка постачає військову зброю до Ірану, негайно буде обкладатися митом у розмірі 50% на всі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки, з негайним набранням чинності", - написав Трамп.

За словами президента США, жодних винятків або пільг для окремих країн не буде.

Нагадаємо, що в лютому президент США Дональд Трамп заявив, що підвищить мита з 10% до 15% для всіх країн. Тоді він підкреслив, що незабаром може зробити мита ще більшими.

Раніше Верховний суд США оголосив у постанові, що Трамп не може використовувати надзвичайні повноваження для введення мит. Президент США назвав це рішення "безглуздим, погано сформульованим і надзвичайно антиамериканським".

Також Трамп заявив, що судді є "ганьбою" і що на них вплинули іноземні інтереси. У Financial Times підкреслювали, що рішення суду змушує адміністрацію Трампа шукати альтернативні інструменти для введення мит, однак жоден з них не може бути застосований так швидко і просто, як Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження США.

