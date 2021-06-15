Система інтегрує інформацію про положення своїх військ, дані розвідки про сили супротивника, відображає дані про бойове завдання та стан підрозділу тощо.

Бойова інформаційна система “Спішений солдат”, розроблена спеціально для української піхоти вітчизняним виробником військового телекомунікаційного обладнання — компанією Телекарт-прилад (Одеса), підвищить ефективність армії до рівня, досягти якого раніше не вдавалося, та забезпечити перевагу над супротивником за рахунок не кількісних, а якісних показників.

Таку думку висловив заступник Міністра оборони України (МОУ) з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, коментуючи журналістам досягнення та потенціал українських оборонних підприємств, у тому числі одеського заводу Телекарт-прилад, під час виставки "Зброя та безпека" у столичному МВЦ.

“Я радий сьогодні відвідати Телекарт-прилад. Знаю, які там працюють фахівці. Вірю в те, що у них буде успіх. [...] Вчора був саміт НАТО — вони започаткували Defense Technologies Accelerates (прискорювач оборонних технологій). Я переконаний, що ми також маємо бути прогресивними, а отже — повинні рухатися в цифровому просторі. Добре готувати своїх людей, активно застосовувати новітні технології. Саме так і лише так зможемо досягти того, що нам ніяк не вдається досягти за рахунок кількісних показників. Для цього потрібна вища якість, яку дають високі технології. Нам це потрібно, бо це буде час, це буде точність, це буде ефективність. Це те, що зараз потрібно українським військовим”, — заявив Анатолій Петренко.

У ході виставки "Зброя та безпека" Телекарт-прилад — розробник системи зв’язку тактичної ланки управління військами й інших чисельних напрацювань, які виготовляються серійно та поставляються на озброєння ЗСУ — демонструє свої останні новітні продукти, серед яких зокрема — мобільний хірургічний кабінет, пересувний пункт управління ДСНС і бойова інформаційна система для української піхоти, розроблена за стандартами НАТО — “Спішений солдат” або DSS (Dismounted Soldier System).

Остання забезпечує військовим перехід у 'цифровий простір: система інтегрує інформацію про положення своїх військ, дані розвідки про сили супротивника, відображає дані про бойове завдання та стан підрозділу тощо. На планшеті командира відображається поточний стан власних сил і біометричні дані про стан особового складу разом із трансляцією відео з камер із шоломів піхотинців, і показниками сенсорів.

Ця сучасна розробка вже проходила тестування в польових умовах і, за словами генерального директора компанії Телекарт-прилад Олексія Козлова, невдовзі DSS буде готове до постачання військовим.

“Цей концепт "цифрового солдата" — наше бачення того, яке обладнання повинно бути у солдата, яка інформація повинна надходити — до командира відділення та рядових солдат. Від оснащення солдата переходимо до бойових машин: БТРи, БМП — будь-який рухомий броньований комплекс ми цифровізуємо, і він стає об'єктом автоматизації. Ми своєю лінійкою практично перекриваємо всі вимоги до систем засобів зв'язку в тактичній ланці ЗСУ”, — підкреслив керівник підприємства.

Він акцентував, що такий успіх продукції Телекарт-прилад забезпечується тим, що фахівці компанії стежать за світовими тенденціями та консультуються безпосередньо зі спеціалістами НАТО.

“Наша група — єдина в Україні — входить до підгрупи НАТО, що займається системами управління у тактичній ланці. Ми переходимо в цифровий світ — відповідно, на поле бою має бути єдиний інформаційний простір, в якому всі підрозділи отримуватимуть єдину інформацію. У потрібний час, у потрібному форматі. Все має бути роботизовано та автоматизовано”, — зазначив Олексій Козлов.

Для довідки: “Телекарт-Прилад” — одне з найбільших виробничих підприємств півдня України, оснащене сучасним обладнанням. Власне КБ і сервісний центр забезпечують повний цикл послуг від проєктування до виготовлення з подальшим гарантійним обслуговуванням. Компанія виконує комплекс робіт зі створення системи зв’язку тактичної ланки управління військами. Чисельні розробки Телекарт-прилад виготовляються серійно та поставляються на озброєння ЗСУ. Зокрема, на озброєння українських військових прийняті вітчизняні командно-штабні машини К-1450 різних модифікацій, радіостанції (Р-002, Р-005, Р-030) розробки та виробництва Телекарт-прилад. Крім того ЗСУ використовує таку розробку одеського заводу, як рухомий командний пункт ракетного комплексу Нептун.

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Автор: Іван Бойко