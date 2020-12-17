Рівень зрілості сфери відкритих даних в Україні на 6 п.п. вище за середній рівень в країнах ЄС.

Україна посіла 17-е місце в європейському рейтингу розвитку сфери відкритих даних Open Data Maturity Report 2020, складеному Європейським порталом даних (EDP), набравши 2180 балів з 2600 можливих.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації з посиланням на рейтинг.

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"Набравши 2180 балів з 2600 можливих, Україна посіла 17 місце в рейтингу, продемонструвавши рівень зрілості сфери відкритих даних на рівні 84%, при цьому середній показник зрілості сфери в Європі становить 78%", - сказано в повідомленні.

Зокрема, Україна отримала 554 бали, або 85% можливих у категорії "державна політика" (середній показник по ЄС – 85%), у категорії "Єдиний державний веб-портал відкритих даних" - 569 балів, або 88% можливих (ЄС - 79%), у категорії "якість даних, що публікуються на порталі, їх відповідність міжнародному стандарту DCAT-AP" - 492 бали, або 78% можливих (ЄС – 76%), і в категорії "вплив відкритих даних у різних сферах" - 550 балів, або 85% можливих (ЄС – 72%).

Зазначається, що цього року, крім країн Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі та Великої Британії, вперше в дослідженні взяли участь країни Східного партнерства, серед яких і Україна.

Перше місце в рейтингу посіла Данія, друге - Франція і третє – Іспанія.

Хронологія подій

У листопаді Міністерство цифрової трансформації спільно з проектом "TAPAS Project / Прозорість і підзвітність в держуправлінні" запустило безкоштовну комплексну навчальну програму про відкриті дані для різних цільових аудиторій.

За словами віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Мінцифри поставило за мету зробити Україну однією з трьох кращих країн світу з відкритості даних.

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Автор: Павло Степанець