До програми "Доступна іпотека 7%" приєднався ще один банк.

Станом на 30 серпня уповноважені банки з виконання Державної програми "Доступна іпотека 7%" підписали 759 кредитних договорів на загальну суму 643,8 млн грн, причому як на первинному (23,16%), так і вторинному (76,84%) ринках.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, лідерами за кількістю заявок стали м. Київ (33,3% поданих заявок) та Київська область (30,9%).

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Серед інших активних регіонів - Харківська (6,2%), Львівська (5,8%), Рівненська (4,2%) та інші (19,6%) області.

Всього в уповноважені банки надійшли 1 тис. 123 заявки на участь у програмі на загальну суму 967,25 млн грн, з яких 22,5% становить первинний ринок і 77,5% - вторинний.

Також у Мінфіні повідомили, що до програми приєднався "Кристалбанк".

"Всього в програмі беруть участь 17 банків. Банки, які приєдналися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов Програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу й т.ін.", - йдеться в повідомленні.

Іпотека в Україні: що необхідно знати

27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Постановою передбачено, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла з метою здешевлення їх вартості.

Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноважених банках.

Автор: Катерина Жирій