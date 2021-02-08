Міністерство освіти країни оприлюднило перелік професій, які мають попит.

Польська влада назвала фахівців, яких найбільше чекають на роботу у країні.

Читайте такожКабмін обіцяє заробітчанам гроші на власний бізнес в Україні: хто і на яку суму може розраховуватиПро це повідомляє ТСН.ua.

"Міністерство освіти країни оприлюднило перелік професій, які матимуть попит на ринку праці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до першої п'ятірки спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва та технік-програміст.

"Загалом зараз у Польщі понад один мільйон українських заробітчан. Вони працюють, переважно, на робітничих спеціальностях", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

За офіційними даними, у Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих заробітчан, як і раніше велика частина з них - українці.

Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих в Польщі іноземців.

Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, у лютому 2020 року.

Найбільші групи застрахованих в ZUS - це громадяни України - 532,5 тисячі осіб, Білорусі - 50,6 тисячі осіб, Грузії - 12,9 тисячі осіб.

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Автор: УНІАН