Польська влада назвала фахівців, яких найбільше чекають на роботу у країні.
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"Міністерство освіти країни оприлюднило перелік професій, які матимуть попит на ринку праці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до першої п'ятірки спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва та технік-програміст.
"Загалом зараз у Польщі понад один мільйон українських заробітчан. Вони працюють, переважно, на робітничих спеціальностях", - підкреслює видання.
Що цьому передувало
- За офіційними даними, у Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих заробітчан, як і раніше велика частина з них - українці.
- Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих в Польщі іноземців.
- Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, у лютому 2020 року.
- Найбільші групи застрахованих в ZUS - це громадяни України - 532,5 тисячі осіб, Білорусі - 50,6 тисячі осіб, Грузії - 12,9 тисячі осіб.
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