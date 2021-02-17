Зокрема, "Метінвест" почав випуск напівфабрикатів для словацького U. S. Steel Kosice.

Підприємства Групи компаній "Метінвест" в 2020 році освоїли виробництво одразу декількох нових видів сталевих напівфабрикатів.

Про це пише uaprom.info з посиланням на повідомлення на сайті компанії.

Зокрема, підприємства "Метінвесту" почали випускати три нових видів напівфабрикатів, два з яких (марок DC01 і S220GD) виготовлені на замовлення словацького металургійного заводу U. S. Steel Košice. "З слябів виробляють гарячекатані рулони, після чого одну марку використовують для виробництва холоднокатаних рулонів, а іншу – для подальшого виготовлення оцинкованого прокату", – пояснюється в повідомленні.

Водночас, на реконструйованому стані Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча освоїли виробництво дефіцитного "надтонкого" сортаменту в товщинах 1,2-1,7 мм відповідно до європейських стандартів, за підсумками 2020 року поставивши його на внутрішній і експортні ринки в обсязі понад 35 тисяч тонн. Цей тонкий метал використовується для виробництва легких сталевих тонкостінних конструкцій – гнутих профілів для будівництва, сендвіч-панелей, профнастилу.

Крім того, ММК імені Ілліча почав виробництво нового класу цинкового покриття Z100 – мінімального за євростандартом EN10346. Прокат використовується для виготовлення будівельних виробів, які працюють в сухому кліматі або всередині приміщення. Минулого року на ринок було поставлено 23,5 тисячі тонн нового продукту.

Також підприємства "Метінвесту" почали поставляти виробнику труб "Інтерпайп" марку сталі L360N в рулонах, яка раніше в Україні не вироблялася. Прокат для виробництва труб відповідає жорстким вимогам по хімічному складу і механічним характеристикам.

Водночас, на "Запоріжсталі" освоїли виробництво декількох видів гнутих профілів в нових товщинах (2,75, 3,75, 4,75 і 5,7 мм) – швелерів з гарячекатаного рулону, які затребувані в будівництві та машинобудуванні. На ринок поставлено 12,5 тисяч тонн такої продукції.

Крім того, завод "Юністіл" освоїв виробництво оцинкованого високоміцного прокату марки S250GD в товщинах до 2 мм з різним класом цинкового покриття. Продукція використовується при виробництві легких сталевих тонкостінних конструкцій (ЛСТК) і несучих профілів, затребувана в малоповерховому і комерційному будівництві, в аграрному будівництві і будівництві сонячних електростанцій. При цьому реконструкція кранового обладнання на "Юністилі" дозволила збільшити масу готових рулонів з 10 до 15 тонн. Минулого року підприємство виробило 6 тисяч тонн такого прокату.

Також в 2020 році "Метінвест" почав виробляти труби з додатковою вимогою – мінусовим допуском по товщині. Завдяки зменшенню допусків виключається зайва товщина стінки, і у переробників з'являється можливість збільшити загальну довжину труби до 10%. Профільні труби квадратного і прямокутного перетину використовуються у виготовленні металоконструкцій різного будівельного призначення, а також в машинобудуванні, меблевій промисловості і різних інфраструктурних проектах. За рік підприємства реалізували 22 тисячі тонн такої продукції.

Довідка. Металургійні підприємства Групи "Метінвест" у 2020 році освоїли виробництво 54 нових видів продукції. Найбільше нових продуктів освоєно в сегменті товстолистового і гарячекатаного рулонного прокату. Також новинки з'явилися в категоріях холоднокатаного рулону, оцинкованого рулону, напівфабрикатів і труб. Лідирує за кількістю нової продукції комбінат "Азовсталь", за ним слідує ММК ім. Ілліча, а замикає трійку "Запоріжсталь".

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Автор: УНІАН