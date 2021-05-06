З 5 травня "Укрпошта" збільшила ліміт на видачу готівки втричі. Відтепер ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінал складає від 50 грн до 15 тис. грн за одну операцію.
Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".
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Зняття готівки з карток безкоштовне.
"В планах компанії на 2021 рік розширення мережі POS-терміналів, в тому числі й для відділень в селах, щоб забезпечити якомога більшу кількість клієнтів доступом до фінансових та поштових послуг" - заявив заступник генерального директора "Укрпошти" з розвитку мережі Дмитро Поліщук.
Що цьому передувало
У жовтні 2020 року "Укрпошта" почала приймати електронні закордонні паспорти в мобільному додатку "Дія" для ідентифікації особи при наданні послуг.
Також у жовтні "Укрпошта", Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум про співпрацю, що передбачає спільну роботу над цифровою трансформацією поштового оператора.
У березні 2021 року "Укрпошта" почала приймати цифрові документи в мобільному додатку "Дія" для отримання міжнародних посилок з післяплатою.
"Укрпошта"
"Укрпошта" – Національний поштовий оператор, що має найбільшу мережу в Україні - 11 тис. відділень.
POS-терміналами обладнані автоматизовані відділення "Укрпошти", а це 3,2 тис. відділень по всій Україні.
Загалом мережа POS-терміналів "Укрпошти" налічує 5 тисяч одиниць.
За перший квартал 2021 року послугою зняття готівки через POS-термінали клієнти "Укрпошти" скористалися понад 207 тис. разів на загальну суму 287 млн грн.
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