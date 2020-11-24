Оцифровка всіх вимог до бізнесу в системі Prozorro почнеться в грудні.

Держпідприємство Prozorro з 3 грудня почне переводити в електронний формат вимоги до учасників публічних закупівель.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

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На першому етапі, 3 грудня, в електронний формат перейдуть критерії, які показують, чи не порушував учасник прилюдних торгів антикорупційне законодавство і чи не має він податкової заборгованості. Цей набір критеріїв відповідає ст. 17 закону про публічні закупівлі.

"Поступово в електронний формат також перейдуть інші вимоги до учасників публічних закупівель", - повідомили в Prozorro.

Йдеться про кваліфікаційні критерії, які показують чи має постачальник необхідну кваліфікацію для постачання того чи іншого товару або надання послуги, виконання робіт, ст.16 закону.

Також визначатиметься критерій предмета закупівлі (наскільки товар, роботи або послуги, які пропонує постачальник, відповідають вимогам замовника, ст.22-23 закону).

У ДП Prozorro прогнозують, що тепер потенційні учасники тендерів будуть допускати менше помилок, які зараз можуть призводити до їх відхилення від участі в аукціонах. Це призведе до зростання конкуренції на торгах.

Що таке українська система Prozorro

Система держзакупівель Prozorro була створена в Україні у 2015 році, з 1 серпня 2016 року поширювалася на всіх державних замовників при проведенні закупівель товарів вартістю понад 200 тисяч гривень і послуг - понад 1,5 мільйона гривень. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.

30 червня 2020 року Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що система Prozorro не може бути скасована.

26 травня 2020 року була запущена програма пошуку вразливості системи електронних публічних закупівель Prozorro.

6 травня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило про те, що розробляє зміни до законодавства, спрямовані на підтримку вітчизняного виробника, для чого буде змінена робота системи публічних закупівель Prozorro.

Станом на 14 серпня 2020 року у міжнародному рейтингу прозорості публічних закупівель Україна посіла перше місце, набравши 97,05 балів зі 100 можливих.

Закон Про публічні закупівлі

3 листопада 2020 року Верховна Рада внесла технічні зміни до Закону "Про публічні закупівлі", замінивши в ньому слова "злочин" на "кримінальне правопорушення".

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Автор: УНІАН