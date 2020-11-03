Слова "злочин" в цьому документі будуть замінені на "кримінальне правопорушення".

Верховна Рада внесла технічні зміни до Закону "Про публічні закупівлі", замінивши в ньому слова "злочин" на "кримінальне правопорушення".

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів» (№3375) у першому читанні та в цілому проголосували відповідно 288 і 284 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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"Даним законопроектом, як одним з шести законопроектів, замінюються слова "злочин" на "кримінальне правопорушення" відповідно до впровадження поняття кримінальних проступків", - зазначив народний депутат Денис Монастирський, представляючи законопроект.

Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зазначив, що його комітет підтримує прийняття законопроекту, але з умовою, що він набуде чинності в день, наступний за днем опублікування закону.

Хронологія подій

22 листопада 2018 року Верховна Рада прийняла закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (далі - закон №2617-VIII), в якому змінами до Кримінального кодексу України було запроваджено інститут кримінального проступку. Зміни торкнулися як самого поняття діяння, за яким здійснюється кримінально-правова охорона (ст.11 КК), так його видів (ст. 12 КК).

Згідно з внесеними змінами, діяння, які раніше відносилися до категорії злочинів невеликої тяжкості (ч.2 ст. 12 КК), переведені в категорію кримінальних злочинів. Також, були внесені системні зміни до Кримінального процесуального кодексу України та низки інших законодавчих актів.

Закон №2617-VIII мав набути чинності 1 січня 2020 року, але в листопаді 2019 року виявилося, що практично всі органи кримінальної юстиції, до компетенції яких, відповідно до чинного Кримінального процесуального законодавства, входить здійснення попереднього розслідування щодо діянь, які належать до категорії кримінальних проступків, не готові до здійснення цієї діяльності.

3 грудня 2019 року парламентом було прийнято Закон України «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (далі - закон №321-IX), яким було відтерміновано набрання чинності Законом №2617-VIII з 1 січня 2020 року до 1 липня 2020 року.

Під час прийняття закону №321-IX було визначено, що для уніфікації законодавства потрібно внести зміни до великого масиву законодавчих актів з метою узгодження термінології, запровадженої законом №2617-VIII, та термінології, що застосовується в інших законодавчих актах.

Що таке українська система Prozorro

Система держзакупівель Prozorro була створена в Україні у 2015 році, з 1 серпня 2016 року поширювалася на всіх державних замовників при проведенні закупівель товарів вартістю понад 200 тисяч гривень і послуг - понад 1,5 мільйона гривень. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.

30 червня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що система Prozorro не може бути скасована.

26 травня 2020 року була запущена програма пошуку вразливостей та системи електронних публічних закупівель Prozorro.

6 травня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило про те, що розробляє зміни до законодавства, спрямовані на підтримку вітчизняного виробника, для чого буде змінено роботу системи публічних закупівель Prozorro.

Станом на 14 серпня 2020 року в міжнародному рейтингу прозорості публічних закупівель Україна посіла перше місце, набравши 97,05 балів зі 100 можливих.

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Автор: Дмитро Шварц