Це рішення створене для оперативного забезпечення фронту.

Сьогодні, 7 липня, розпочала роботу нова цифрова система DOT-Chain Defence, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони України. Міноборони вже виділило мільярд гривень на пілотний запуск.

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

"У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси", - повідомив Умєров.

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Зазначається, що кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії. За словами міністра, тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів.

Він також відмітив, що система DOT-Chain Defence розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність.

Як працює система:

військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді;

виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових;

держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.

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