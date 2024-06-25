Акції Nvidia впали у понеділок практично на 7%, що призвело до загального зниження ринкової вартості компанії на пів трильйона доларів.

Ринкова вартість Nvidia знизилась до 2,91 трлн доларів: це приблизно на 550 млрд доларів менше у порівнянні з піком у четвер, коли компанія обійшла Apple та Microsoft і стала найдорожчою у світі. З того часу вона відкотилася на третю позицію.

Виданні Financial Times пише, що теперішньому падінню передував продаж акцій на майже 95 млн доларів генеральним директором і співзасновником компанії Дженсеном Хуангом. Ця угода стала частиною запланованого плану продажу за правилом 10b5-1, який розробили у березні.

Стрімке зростання і падіння акцій Nvidia спонукало деяких скептично налаштованих спостерігачів провести порівняння з Cisco. Цей виробник мережевого обладнання став найдорожчою компанією у світі на піку буму доткомів у березні 2000 року, однак втратив у наступному році приблизно 80% своєї вартості.

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Довідка УНІАН. Корпорація Nvidia – американська технологічна компанія, яка займається розробкою графічних процесорів та систем на чіпі.

Розробки компанії набули поширення, зокрема, в індустрії відеоігор, сфері професійної візуалізації, області високопродуктивних обчислень та автомобільної промисловості.

Сама компанія була заснована у 1993 році. У червні 2024-го Nvidia стала найбільшою компанією у світі з ринкової капіталізації (3,3 трлн доларів).

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У червні повідомлялось, що компанії Nvidia, AMD і Intel перенесли свої відеокарти нового покоління на наступний рік. Таким чином, у 2024-му ми не побачимо нових відеокарт.

А ще раніше експерти назвали найкращу відеокарту середнього рівня, яка зможе довго зберігати свою актуальність. Нею виявилася GeForce RTX 4070 Super, яку представили на початку січня.

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