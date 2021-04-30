Найпопулярнішими країнами, де чекають українців на роботу, є Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія.

Середня зарплата за кордоном майже вдвічі перевищує зарплату, яку пропонують на аналогічних посадах в Україні.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot, посилаючись на дані Jooblе.

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Відзначається, що, наприклад, в Україні далекобійник може отримувати до 30 тис.грн, тоді як за кордоном аналогічний фахівець може отримувати до 75 тис. грн.

Найпопулярнішими країнами, де чекають українців на роботу, є Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія.

Роботодавці з ЄС переважно шукають в Україні водіїв, далекобійників, різноробочих, пакувальників і вантажників.

Як повідомила керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кирильевніна, високі зарплати - це головний мотив для виїзду українців на заробітки.

"Роботодавці з країн Євросоюзу це розуміють, тому часто забезпечують українських працівників проживанням, обідами, іноді навіть трансфером до робочого місця і спецодягом, щоб людина мала можливість привезти додому більше грошей", - наводяться в повідомленні її слова.

Кирильевнина також підкреслила, що найчастіше перераховані блага пропонують саме кваліфікованим працівникам, щоб заохотити їх до переїзду. Некваліфіковані працівники теж їх отримують, проте не так часто і не в такому обсязі, як професійні кадри.

Зарплата в Україні

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні 2021 року зросла у порівнянні з березнем 2020 року на 18,9% - до 13 тис. 612 грн.

Що цьому передувало

За даними Державної служби зайнятості, станом на січень 2021 року кількість зареєстрованих безробітних склала 477 тисяч осіб.

Згідно з результатами опитування серед 7 700 українських шукачів станом на лютий 2021 року, понад 90% заробітчан не планують шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджає кожен другий здобувач за кордоном.

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Автор: Катерина Жирій