У Києві стався транспортний колапс: на дорогах утворилися гігантські затори

Ситуацію ускладнюють обмеження руху на "зеленій" гілці метро та перекриття Південного мосту.

Через пошкодження інфраструктури внаслідок російської атаки у Києві виник транспортний колапс із величезними заторами та довгими чергами на зупинках. Про це повідомляє "КИЇВ24".

Затори утворилися на дорогах, що ведуть на правий берег столиці. Біля станції метро "Осокорки" зібралися великі черги пасажирів, які очікують на автобуси. Ситуацію ускладнюють обмеження руху на "зеленій" гілці метро та перекриття Південного мосту.

Після нічної атаки у столиці стрімко зросли ціни на таксі – вартість поїздки через усе місто може сягати зараз 1000 гривень.

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За інформацією КМДА, щоб компенсувати транспортні обмеження та полегшити перевезення пасажирів, столична влада збільшила кількість автобусів на маршрутах № 22 і № 91.

На 22-й маршрут вивели 12 автобусів замість звичних десяти, п’ять із яких курсують за скороченим маршрутом – від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська". На маршруті № 91 кількість автобусів збільшили з трьох до п’яти.

Нічна атака на Київ – головне

Нова російська атака на Київ почалася 21 жовтня. Пізно ввечері в столиці пролунали вибухи, перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу удару балістичними ракетами.

Уранці 22 жовтня повідомлялося, що унаслідок нічної атаки на Київ постраждали щонайменше 15 людей, зокрема двоє 15-річних підлітків. Вісім поранених госпіталізували до міських лікарень, де вони залишаються на стаціонарному лікуванні.

Унаслідок атаки в Києві пошкоджено інфраструктуру метро на Південному мосту, будівлю станції швидкої допомоги та шість автомобілів медиків.

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