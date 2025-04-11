Для виробників компонентів безпілотників працюють ще кращі умови.

Українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень за умови співфінансування з державою 50 на 50. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

"Продовжуємо розвивати програму грантів для бізнесу, який будує нові виробництва. Тепер українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 млн гривень на створення та розширення свого виробництва. Буде працювати механізм співфінансування 50 на 50", - розповів очільник уряду.

За словами Шмигаля, якщо 8 мільйонів гривень гранту дає держава, то підприємець має теж інвестувати таку ж суму. При цьому для виробників компонентів безпілотників працюють ще кращі умови: 70% дає держава і лише 30% має інвестувати сам виробник.

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"Все це частина програми "Зроблено для перемоги", на яку в бюджеті передбачено 1 млрд грн", - додав прем'єр.

Виробництво зброї в Україні – інші новини

Як писало видання The Economist, Україна планує виробити 5 мільйонів FPV-дронів та понад 30 тисяч безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу діїї. У планах також виробництво 3 тисяч крилатих ракет типу "Довгий Нептун" та ракет-дронів з турбореактивним двигуном типу "Паляниця".

У жовтні минулого року в Україні провели демонстраційні випробування нових розробок - роїв дронів та керованих боєприпасів. Тоді 7 команд виробників представили свої напрацювання технології рою дронів, а 10 - керованих боєприпасів.

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