Експерти вважають, що на відновлення столичного передмістя піде до двох років.

Житло в Ірпені, Бучі та Гостомелі може різко подешевшати. Вже зараз можна розраховувати на знижку в 15-20%.

Про це розповів директор агентства Irpin House Олег Росновський у коментарі виданню "Страна".

За його словами, ціни після окупації населених пунктів під Києвом російськими військовими сильно знизилися.

"Реальні знижки, про які можна говорити вже зараз - мінус 15-20%. Але розкид цін - просто величезний. Деякі господарі навіть їх підвищують", - зазначив експерт.

Він розповів, що квартиру в новобудові біля Бучанського парку можна купити від 14 тисяч доларів з розстрочкою на п'ять років, у Ворзелі однокімнатну квартиру в 46 квадратів в новобудові продають за 21,4 тисячі доларів, в Гостомелі квартиру-студію у 21 квадрат віддають за 13 тисяч доларів, а в Ірпені квартира в 39,2 квадрата - 20 тисяч доларів. При цьому Росновський вказав, що багато житла продається за довоєнними цінами.

"Угод щодо постраждалого від війни передмістя поки дуже мало, тому говорити про стійкий тренд рано. Але є кілька "дзвіночків", які дозволяють припустити, що ціни можуть просісти і на 30%, і навіть більше", - розповів ріелтор Михайло Артюхов.

У свою чергу власник оціночної компанії "Дельта Консалтинг" Роман Рябов вважає, що на великі знижки можна буде розраховувати тільки там, де постраждала інфраструктура або сам будинок, а також якщо це терміновий продаж.

Варто відзначити, що до повномасштабної війни Росії проти України Гостомель, Ірпінь, Буча і Ворзель були популярними і вартість квадратного метра трималися на рівні 750 доларів. Зараз же можна знайти пропозиції менше ніж 500 доларів за квадратний метр.

"Ціни на житло в будь-якому населеному пункті традиційно формуються в залежності від прайсів первинки. За Гостомельським напрямком поки відновило роботу не так багато забудовників. Пропозиція є, але цінники у багатьох ще довоєнні, їх не переглядали. На відміну, скажімо, від тієї ж Борщагівки або Вишневого, де будівництва вже ожили, а цінники навіть трохи підросли", - пояснив Артюхов.

Крім того, не варто забувати, що гривня просіла відносно долара, тому ціни в доларах на квадратні метри в новобудовах в Ірпені або Бучі автоматично знизяться

Також експерти припускають, що відновлення передмістя Києва займе до двох років, що може сприяти подальшому зниженню ціни.

Як раніше повідомляв УНІАН, аналітична служба OLX з'ясувала, що ціни на довгострокову оренду житла в Києві знизилися, а на заході України навпаки зросли.

Відзначається, що через бойові дії та вимушений переїзд у відносно безпечні регіони українці в 1,5 раза частіше шукають орендоване житло. Якщо ще за день до початку війни орендою на OLX Нерухомість цікавилися 1,6 млн разів, то зараз це число зросло до 2,7 млн пошуків. З них найпопулярніший запит - це квартира (близько 2,3 млн запитів).

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