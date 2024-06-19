Золотодобувна компанія стверджує, що її європейські кредитори готові розірвати відносини, щойно отримають свої гроші назад, попри ребрендинг.

Золотодобувна компанія "Поліметалл", яка нещодавно продала свої російські підприємства, страждає через своє минуле. Вона намагається повернутися на біржу в Лондоні, але західні партнери не хочуть продовжувати співпрацю.

Видання Financial Times пише, що колишній виробник золота зі списку FTSE 100 був змушений звернутися до китайських постачальників за найважливішим обладнанням після відмови західних компаній і шукати альтернативні шляхи фінансування, оскільки європейські кредитори, включно з Société Générale і Raiffeisen, хочуть розірвати відносини після погашення боргів.

"Поліметалл" намагається лавірувати між західними санкціями і кремлівськими правилами продажу активів після того, як у лютому продав вісім російських золотих і срібних копалень за 3,7 мільярда доларів російському конкуренту Mangazeya Mining, скоротивши групу до двох казахських копалень.

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Група, яку буде ребрендовано в Solidcore Resources, планує почати будівництво власної збагачувальної фабрики в Казахстані за 800 мільйонів доларів і серію злиттів і поглинань, щоб повернутися на лондонський ринок до 2026 року. У 2023 році компанія перереєструвалася в Казахстані в рамках реструктуризації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, внаслідок чого частину її цінних паперів виключили з котирувань Лондонської фондової біржі.

"Попри величезні грошові кошти (233 мільйони доларів чистого виторгу - УНІАН), ми опинилися в дуже складному становищі. Нам потрібно побудувати великий і складний об'єкт без доступу до зовнішнього фінансування і з ключовим джерелом прибутку, що перебуває під постійною загрозою санкцій. Картина зовсім не райдужна. Весь регіон затьмарений тим, що сталося, і геополітична тінь існуватиме ще від двох до п'яти років", - заявив головний виконавчий директор Віталій Несіс.

За словами Несіса, вимушеність використовувати китайських постачальників під час будівництва цього об'єкта через відмови постачальників обладнання з Великої Британії, Німеччини та Франції "створює додаткові незручності".

"Поліметалл" продовжує відправляти сировину, видобуту в Казахстані, на Амурську збагачувальну фабрику в Росії. Компанія ризикує істотно знизити рентабельність, якщо втратить доступ до цього переробного маршруту і буде змушена відправляти свої нетрадиційні ресурси, які потребують високоспеціалізованого обладнання, до Китаю.

Санкції США

Мінфін США ввів санкції проти російських активів, які продав Поліметалл, але надав гарантії, що казахська компанія все ще може відправляти свою сировину на переробку до Амурська за дотримання певних умов.

Група, що базується в Астані, має виплатити 400 мільйонів доларів протягом найближчих 24 місяців своїм кредиторам, очолюваним Raiffeisen, Société Générale і Європейським банком реконструкції та розвитку. При цьому європейські банки прагнуть розірвати відносини, щойно отримають свої гроші, незважаючи на те, що Polymetal дотримується всіх обмежень.

Варто зазначити, що 2024 року оголосили про продаж активів Shell, Yandex NV, HSBC і Polymetal International на суму майже 10 мільярдів доларів: знижки становили до 90%.

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