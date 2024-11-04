Як і раніше, поверненню не підлягають лікарські засоби.

Кабінет міністрів України затвердив новий перелік товарів, які не підлягають обміну та поверненню.

Про це йдеться у постанові уряду №1243. Серед товарів, що не підлягають поверненню та обміну, опинилися, зокрема товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Перелік товарів виглядає так:

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харчові продукти;

лікарські засоби;

засоби особистої гігієни (зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій чи нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні, педикюрні інструменти та інші подібні товари);

косметична продукція та мийні засоби;

товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Зазначається, що такі товари неможливо буде повернути або обміняти "без захисного пакування, яке перешкоджає вільному доступу до таких товарів".

Останній перелік товарів, що не підлягають обміну і поверненню, втратить свою чинність після вступу в дію нового.

Інші важливі зміни в Україні

Пенсійний фонд України здійснив перерахунок розмірів житлових субсидій для населення – на опалювальний сезон 2024 і 2025 років. Варто зазначити, що у разі подання документів до 30 листопада (включно), субсидія призначається з початку опалювального сезону, якщо заява написана після 1 грудня – субсидію призначать з місяця, в якому відбулося звернення.

Крім того, з 1 листопада на дорогах всіх міст України зміниться обмеження швидкості руху. Максимальна дозволена швидкість становитиме 50 км/год.

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