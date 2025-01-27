Ціна продажу квартир зростає повільніше, ніж собівартість будівництва.

За більш як 6 років вартість будівництва житла зросла в середньому на 200%. При цьому індекс цін продажу житла на первинному ринку за цей період дорівнював 197%, а на вторинному - 160%, йдеться в аналітичному іпотечному звіті Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс".

"Ціна продажу квартир зростає повільніше, ніж собівартість будівництва. Але купівля квартири, як і раніше, потребує від громадян значних ресурсів, що сукупно дорівнюють сумі середньої зарплати за 10 років. Тому іпотечне кредитування стає найбільш актуальним для громадян, що не мають достатніх коштів на придбання житла за повну вартість", - зауважила керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва.

Посилаючись на дані, наведені НБУ у звіті про фінансову стабільність, експертка розповіла, що у 2024 році співвідношення кількості нових іпотечних кредитів до кількості договорів купівлі-продажу житла перевищило довоєнні показники.

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Так, у першому кварталі 2024 року воно склало 5,4% (проти 3% за аналогічний період 2021 року), в другому кварталі - 5,3% (проти 3,9% у 2021 році), в третьому - 3,3% (проти 3,6%) та в жовтні-листопаді - 4% (проти 3%).

Мустафаєва вказала, що видачу іпотечних кредитів протягом січня-жовтня 2024 року здійснювали 39 банків. До трійки лідерів іпотечного кредитування за обсягом кредитного портфеля входять 3 державні банки: "Ощадбанк", "ПриватБанк" та "Укргазбанк". Станом на 1 листопада 2024 року їх сукупний портфель іпотечних кредитів, виданих фізичним особам в національній валюті, склав 83% від загального обсягу портфеля всіх банків.

Вона вважає, що державна іпотечна програма "єОселя" у 2025 році залишиться одним з рушіїв ринку іпотечного кредитування. За її словами, протягом січня-жовтня 2024 року обсяг кредитів, виданих в рамках цієї програми, склав 97% від загального обсягу іпотечних кредитів, виданих за цей період.

"За даними компанії "Укрфінжитло", найбільша частка придбаного житла за програмою "єОселя" припала на вторинний ринок (67%), частка готового житла від забудовника склала 24%, а житла на стадії будівництва – 9%. Для порівняння: у 2023 році частка житла на стадії будівництва становила всього 1,8%", - йдеться у звіті.

Експертка наголосила, що зростанню частки виданих іпотечних кредитів за програмою "єОселя" в новобудовах посприяла поступова переорієнтація держпрограми на первинний ринок житла. Зокрема було обмежено до 3 років вік житла, яке можна придбати за держпрограмою, також дія програми поширилася на придбання приватних будинків на стадії будівництва тощо.

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За даними дослідження "OLX Нерухомість", у 2024 році попит на купівлю житла дещо знизився, але ціни на квартири та будинки зросли у більшості міст західних і центральних областей України.

Українці найчастіше беруть в іпотеку на первинному ринку одно- та двокімнатні квартири переважно в столиці та на Заході України, розповіла перша заступниця голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва. За її словами, середня вартість квартири на первинному ринку, придбаної за програмами банків, становить від 2,3 млн грн до 2,8 млн грн, а найбільш поширена сума першого внеску - від 30% від вартості житла.

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