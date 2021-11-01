Середня заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні становила 14,3 тис.грн.

Номінальний заробітна платня в Україні в поточному році зросте на 19,2%, а реальна (з вирахуванням інфляції) - на 9,1%, проте в наступні два роки прогнозується уповільнення темпів зростання номінальної та реальної зарплати громадян.

Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті, оприлюдненому на офіційному сайті Національного банку України.

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Згідно з оприлюдненими даними, у 2022 році номінальна зарплата зросте на 12,9%, а реальна – на 5,9%. У 2023-му - відповідно на 8,8% і 4,0%.

При цьому у звіті прогнозується скорочення рівня безробіття серед українців на 0,8 процентного пункту - з 9,4% у 2021 році до 8,6% у 2022-2023 роках.

Середня зарплата в Україні:

За даними соціологічного опитування "покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Середня номінальний заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис.345 грн.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в серпні 2021 року зросла у порівнянні з серпнем 2020 року на 22,3% - до 13 997 грн.

2 вересня 2021 року Уряд України змінив порядок розрахунку середньої зарплати.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні у вересні 2021 року зросла у порівнянні з вереснем 2020 року на 18,7% - до 14 тис.

Автор: Богдан Слуцький