За словами президента, одразу після ветеранів такий процес розпочнеться й для всіх інших українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року в Україні повністю закриють чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив у своєму щорічному посланні до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"Щодо ветеранів, я пишаюсь тим, що ми в наступному році, вперше з початку війни на сході, повністю закриємо чергу на квартири для всіх наших ветеранів війни на сході", - зазначив він.

За словами президента, одразу після ветеранів такий процес розпочнеться й для всіх інших українських військовослужбовців.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступного року планується повністю закрити чергу на житло для внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій.

Також, за його словами, вже наприкінці цього року запрацює державна фінансова лізингова компанія, яка забезпечить житло для бюджетників – вчителів, лікарів, військових, а також внутрішньо переміщених осіб.

На 2022 рік уряд у державному бюджеті запланував 5,5 млрд гривень на забезпечення житлом усіх тимчасово переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій.

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Автор: Антоніна Доломанжи